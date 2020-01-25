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Почта России подарила Белому старцу персональные почтовый и абонементный ящики
По инф. Восток-Телеинформа   
25 Января 2020 г.
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Почта России подарила Белому старцу персональные почтовый и абонементный ящики

На период празднования Сагаалгана в почтовом отделении 670000 Улан-Удэ установлен почтовый ящик для писем Белому старцу - Сагаан Убгэну. Каждый желающий может написать послание сказочному волшебнику, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу почты России.

Почта России подарила Белому старцу персональные почтовый и абонементный ящики

Первая корреспонденция на имя Белого старца уже начала поступать в главное отделение почты в Улан-Удэ. Так, сказочному персонажу девочка из Магадана отправила посылку с поздравлениями. 22 января Сагаан Убгэн посетил отделение почтовой связи. В отделении почты Сагаан Убгэну помогли получить талон электронной очереди и провели к операционному окну для получения посылки.

Почтовое отправление с поздравлениями, памятным сувениром и с видеообращением к бурятскому Сагаан Убгэну девятилетняя колымчанка отправила в подарок. Также в этот день почта России предоставила возможность получать корреспонденцию зимнему волшебнику в абонементном ящике №4381 в центральном почтовом отделении столицы Бурятии в течение всего 2020 года.

По инф. Восток-Телеинформа

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