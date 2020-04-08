Пенсионеры Бурятии досрочно получат апрельские пенсии

Пенсии за апрель с датами выплаты за 14-е число и 23-е число пенсионерам перечислят на счета в кредитные учреждения досрочно, 9 апреля. Как сообщили в отделение ПФР по Бурятии, изменения в график доставки пенсий и социальных пособий производятся в связи с установлением в стране нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 года в соответствии с указом президента РФ.

Так, 9 апреля средства на выплату пенсий и социальных пособий за апрель Отделением ПФР по Республике Бурятия будут перечислены для получателей выплат через Сбербанк № 8601 в районах республики. До 14 апреля выплатят пенсии в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северобайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Северобайкальск.

За 23 апреля пенсии получат в таких районах, как Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Окинский, Тункинский и Хоринский.

Кроме того, 9 апреля будут произведены выплаты пенсий и социальных пособий за 23 апреля через филиал Сбербанка № 8586, Газпромбанк, ВТБ, ОТП банк, Тинькофф банк и Почта банк. Денежные средства на счета пенсионеров будут зачислены после 18 часов.

Отметим, на сегодня в Бурятии пенсии выплачиваются через 15 кредитных учреждений. 30 марта Пенсионный фонд уже досрочно профинансировал выплату пенсий через ряд банков с датой выплаты за 6, 9 и 14 апреля. По «Почте России» с выплатой на дому все пособия будут доставлены пенсионерам до 13 апреля. В апреле пенсии на дому выплатят также пенсионерам, которые получают деньги самостоятельно, в кассах отделений связи «Почты России». Чтобы не нарушать режим полной самоизоляции, действующий в республике, таких граждан просят оставаться дома. Почтальоны принесут пенсии по адресу пенсионера, имеющегося в распоряжении «Почты России».

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По инф. Восток-Телеинформа

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