Названы причины отравления детей в Бурятии назальными каплями

Причины отравления детей назальными каплями выяснили в Бурятии. Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, всего в 2019 году в регионе было зарегистрировано 10 случаев отравления каплями, «нафтизин» - 6 случаев, «назол» - 2 случая, «риностоп» - 1 случай, пишет Восток-Телеинформ.

- Из анамнеза заболевания госпитализированных детей следует, что вышеуказанные препараты применялись без назначения лечащего врача, без соблюдения рекомендуемой дозировки препарата для детей. Выявленные побочные действия лекарственных препаратов отражены в инструкциях по применению, - отмечают в пресс-службе омбудсмена.

В связи с этим министерству здравоохранения республики территориальным органом Росздравнадзора дано поручение провести разъяснительную работу среди населения о последствиях бесконтрольного применения детьми деконгестивных (сосудосуживающих) средств.

По инф. Восток-Телеинформа

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