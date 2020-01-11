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Названы причины отравления детей в Бурятии назальными каплями
|По инф. Телеинформа
|11 Января 2020 г.
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Причины отравления детей назальными каплями выяснили в Бурятии. Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, всего в 2019 году в регионе было зарегистрировано 10 случаев отравления каплями, «нафтизин» - 6 случаев, «назол» - 2 случая, «риностоп» - 1 случай, пишет Восток-Телеинформ.
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