Мультфильмов на бурятском языке становится больше: благодаря госпрограмме

На бурятском заговорили почтальон Печкин, котенок по имени Гав, хитрый кот и другие персонажи «золотого фонда» «Союзмультфильма». Минобрнауки республики в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» вместе с телеканалом «Мир-Бурятия» создали большой проект по переведу и переозвучиванию мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» на бурятский язык.

С 2017 года переведены и переозвучены на бурятский язык «Простоквашино», «Гунан-Батор», «Мышь и Верблюд», «Волшебный клад», «Котенок по имени Гав». Все мультфильмы транслируются во всех дошкольных образовательных учреждениях Бурятии. Озвучивают мультфильмы ведущие артисты театра бурятской драмы им. Х.Намсараева: народный артист Бурятии Биликто Дамбаев, артисты Ольга Ранжилова и Дашинима Доржиев, пишет Восток-Телеинформ.

Проект реализовала творческая группа в составе режиссера, заслуженного работника культуры России Татьяны Хамагановой, режиссеров монтажа Александра Байбородина и Радны Дашиева, переводчиков Баяра Жигмитова и Эрдэни Дагбаева. Проект поддержала телестудия «Союзмультфильм». Продюсер проекта – журналист телеканала Мир-Бурятия Эрдэни Дагбаев.

- Министерство будет и дальше переводить мультфильмы на бурятский язык. По мнению воспитателей детских садов, мультфильмы помогают обучению бурятскому языку. Дети с интересом смотрят мультфильмы и учатся языку вместе с их героями, - отмечают в министерстве.

Как сообщал ранее Восток-Телеинформ, в Бурятии уже переводили на бурятский язык мультфильмы. Так, в 2011 году на бурятский были переведены сразу два– «Лунтик» и «Будда – рождение легенды» («The legend of Buddha»). В 2012 году среди студентов Бурятского государственного университета был объявлен конкурс переводов мультипликационного фильма «Винни пух» на бурятский язык. На конкурс поступило 25 работ, среди них были готовые, озвученные работы, а некоторые студенты решили озвучивать синхроном. В 2017 году стало известно, что на бурятском языке заговорит и кот Матроскин. Первая из пяти серий «Котенка по имени Гав» вышла на советские телеэкраны в 1976 году. Мультфильм создан по мотивам одноименных сказок Григория Остера и рассказывает о приключениях котенка с необычным именем Гав и его друга — щенка Шарика. По сюжету Гав постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения сразу, как только выходит из дома. Отсюда знаменитая речь старого уличного кота, обращенная к герою мультфильма: «Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности».

По инф. Восток-Телеинформа

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