- Московский театральный колледж будет готовить специалистов из Бурятии и для Бурятии

Театральный художественно-технический колледж в Москве выделил 10 целевых мест очного обучения для абитуриентов из Бурятии. Бюджетые места открыты по специальностям «художественно-декорационное оформление кукольного спектакля», «светорежиссура», «сценическая техника и технологии аудиовизуальных программ», пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу театра.

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В конце 2019 года Министерство культуры Бурятии обратилось к департаменту культуры Москвы с просьбой о выделении квоты в ТХТК. На днях пришел ответ, что нашу просьбу подтвердили. Сейчас мы начинаем собирать заявки с желающих. Кто-то из тех, кто пройдет обучение в колледже, придет работать в наше обновлённое здание театра, а кто-то сможет устроиться в один из театров Бурятии, – рассказывает директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.

Справка:

Театральный художественно-технический колледж – это старейшее средне-специальное театральное учебное заведение города Москвы в системе подготовки специалистов среднего звена для учреждений культуры и искусства. Колледж был основан 20 октября 1931 года по инициативе комсомольской организации Большого театра. Сегодня по праву считается уникальным заведением, выпускающим мастеров для постановочных цехов театров, кино, телестудий, концертных мероприятий и т. д. Выпускники колледжа являются крайне востребованными в театрах и арт-студиях Москвы.

По инф. Восток-Телеинформа

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