Мэдэгма Доржиева рассказала о бурятской эстрадной «кухне»

Заслуженная артистка Бурятии, певица, пианистка, композитор и продюсер Мэдэгма Доржиева приоткрыла «завесу тайны» эстрадной жизни. Она рассказала, с какими сложностями сталкиваются артисты в начале музыкальной карьеры, а также при создании клипов уже состоявшиеся певцы, пишет Восток-Телеинформ.

По словам Доржиевой, в республике без помощи со стороны меценатов не обойтись, так как вся музыкальная карьера упирается в деньги: создание клипов и фонограмм требует больших затрат.

– Певцы сталкиваются при создании клипов со многими сложностями. Наверное, со стороны выглядит, что всё очень легко и красиво, но на самом деле это не так. Во-первых, сложность репертуара. Сейчас очень мало композиторов, и в наше время особенно сложно попасть в тренд, то есть из 100 вариантов выбирается буквально одна песня. Вторая сложность – большие затраты на создание фонограммы, так называемая «минусовка». Если её делать в студии у хорошего аранжировщика, то это обходится в очень большие деньги, не под силу, наверное, молодым талантам, – рассказала Мэдэгма Доржиева.

В свою очередь начинающим эстрадным певцам во много раз сложней, но, по мнению заслуженной артистки, певцам всё равно можно пробиться. «Пробиться можно, потому что есть меценаты. Я свою карьеру начинала без денег, всегда их искала, обивала пороги, и из 100 человек, может, один откликался и помогал. До сих пор вспоминаю с благодарностью одного человека, который помог мне 20 лет назад. Также сейчас в республике существуют конкурсы, которые помогают выявлять новые таланты и потенциал артиста. Однако хороший потенциал это не есть хороший артист, с этим потенциалом нужно работать, вкладываться и помогать», - подчеркнула Доржиева.

Сейчас в республике при поддержке министерства культуры Бурятии есть возможность создать свой клип. Как добавил заместитель председателя комитета Минкультуры Дмитрий Дылыков, в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка» министерством создается три-четыре клипа в год. Один из клипов как раз был Мэдэгмы Доржиевой.

Напомним, в середине декабря Мэдэгма Доржиева выпустила новый клип на песню «Намуухан hүни» («Спокойная ночь») при поддержки Минкульта РБ. «Впервые почти за 30 лет творчества меня так поддержали. Позвонил Дмитрий Дылыков и сказал: «Мэдэгма, мы решили помочь Вам с созданием клипа, но песня должна быть прямо классная и молодежная, и обязательно на бурятском языке». Конечно, в тот момент я чуть со стула не упала от счастья! Потом счастье сменилось смятением. Какая песня? Где ее взять? Что делать? Так быстро не уложимся. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают», - поделилась тогда певица в своем Инстаграме.

Работа получилась в стиле 80-х годов, где Мэдэгма предстала в ярких образах. Ей сделали объемные мелкие кудри, нарядили в блестящий серебряный комбинезон, украсили массивными украшениями и блестками. «Спонтанность – мое второе имя. Когда за несколько дней до съёмок отметаешь все запланированные образы и решаешь, что тебе нужен серебряный, и не иначе, комбез», – рассказала певица.

По инф. Восток-Телеинформа

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