Коронавирус медленно идёт по Бурятии: заболели уже 30 человек

В Бурятии число заболевших коронавирусом на 2 апреля увеличилось до 30 человек. Все случаи заражения COVID-2019 лабораторно подтверждены в в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Также еще у 6 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Их анализы для подтверждения направлены в ФБУН «Вектор», сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Минздрав Бурятии.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы», - рассказали в министерстве.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 29 125 квадратных метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» находится 77 человека. За весь период госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Ещё по теме - Карантин: в Улан-Удэ отменили все массовые мероприятия

По инф. Восток-Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...