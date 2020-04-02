Коронавирус медленно идёт по Бурятии: заболели уже 30 человек

В Бурятии число заболевшихкоронавирусом на 2 апреля увеличилось до 30 человек. Все случаи заражения COVID-2019 лабораторно подтверждены в в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.
Также еще у 6 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Их анализы для подтверждения направлены в ФБУН «Вектор», сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Минздрав Бурятии.
«Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы», - рассказали в министерстве.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 29 125 квадратных метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» находится 77 человека. За весь период госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.
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