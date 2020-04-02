Глава Бурятии решил помочь волонтёрам с автомобилями и масками

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил выделить автомобили и средства индивидуальной защиты для волонтеров. Так, в республике развернули два штаба волонтеров для помощи нуждающимся в период самоизоляции – на базе ресурсного центра «Добродом» министерства спорта и молодежной политики и на базе молодежного блока Общероссийского народного фронта #МЫВМЕСТЕ, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на правительство РБ.
«Алексей Цыденов встретился с активистами, чтобы узнать, как построена их работа и требуется ли помощь. По итогам встречи принято решение закрепить свободные машины правительства республики за ресурсным центром для развоза помощи по адресам», - рассказали в правительстве.
Пока для доставки в гуманитарной помощи волонтёры используют личный транспорт, с развозами им помогают активные предприниматели, политики, общественные деятели, специалисты молодёжного центра и Минспорта, туроператоры. Как сообщила замминистра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева, в штабе в «ДоброДоме» собираются представители всех волонтерских организаций Бурятии, в том числе и те, кто работает по федеральной линии. Последние отрабатывают заявки, поступившие от людей старше 65 лет. Добровольцы принимают звонки по телефонам федеральной «горячей линии» и региональных дежурных телефонов отделов социальной защиты населения в районах Бурятии и Улан-Удэ, а после передают в соответствующие штабы по всей республике. 31 марта на основной площадке регистрации волонтеров dobro.ru было зафиксировано 116 волонтеров, они отработали 19 заявок только по Улан-Удэ, в том числе на получение бесплатных продуктов.
Ежедневно доставкой продуктов, лекарств и защитных средств занимаются около 250 человек по всей республике.
«Штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ, куда входят в том числе волонтеры-медики, в основном принимает заявки на получение медицинских препаратов, а также на базе штаба организован пошив многоразовых масок, которые по запросу передаются жителям Бурятии», - сообщила глава регионального исполкома ОНФ в Республике Бурятия Юлия Ким.
Работе волонтеров помогают также спонсоры, которые перечисляют средства на покупку продуктов для нуждающихся. «Мы формируем небольшие продуктовые наборы на 300 рублей, куда входят гречка, макароны, тушенка, молоко и хлеб. Затем эти наборы мы развозим по адресам. Пока имеющихся денег хватает. Спонсоры помогают не только деньгами, но и продуктами. Недавно в штаб приехала клининговая компания, руководитель которой лично показал, как делать антисептики и привёз средства для их изготовления, а также одноразовые перчатки. Также неравнодушные граждане привозят в штаб защитные маски для раздачи. Осознанных предпринимателей в Бурятии очень много», - поделилась Татьяна Парпаева.
Также глава Бурятии дал поручение Минпромторгу РБ проработать с промышленными производителями масок, чтобы не менее 10% масок передавались безвозмездно волонтерскому штабу для дальнейшего распространения населению по всей республике. Кроме того, 10% медицинских масок, поставка которых ожидается в ближайшие дни, также будет передана для распространения волонтерам в районах. Кроме того, Цыденов поручил обеспечить топливом волонтеров, муниципалитетам - организовать для них питание, также проводить еженедельный медицинский осмотр.
Обратиться в «Добродом» можно по телефону: 8(3012) 37-95-29 с 9 до 20 часов. Телефон органов социальной защиты по Улан-Удэ: 9503841150 - с 8 до 23 часов.
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