Фестиваль «Алтаргана» переносят на 2021 год

Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В этом году фестиваль должен был состояться на территории Забайкальского края.

В министерстве также добавили, что все подготовительные и организационные работы продолжатся. «В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объем строительных, ремонтных работ сохранится и пройдет по запланированному графику», - отметили в Минкульте.

Добавим, традиционно в международном фестивале принимают участие делегации Монголии, Китая, республики Бурятия и Иркутской области. Также на фестивале собираются участники со всего мира и других регионов России.

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По инф. Телеинформа

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