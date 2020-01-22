Худрук Улан-Удэнского русского драмтеатра мечтает снять фильм о добре и зле

Художественный руководитель Русского драматического театра в Улан-Удэ Сергей Левицкий планирует снять художественный фильм. По жанру это будет психологическая драма, триллер. «Фильм о корнях зла в нас самих, не про черно-белый мир, а про живых людей, желающих быть счастливыми, но от своих желаний невольно совершающими зло в отношении других, об ответственности человека за другого и других, о том, почему война внутри человека оборачивается всеобщей трагедией», – поделился Левицкий.

Также он подчеркнул, что раньше у него никогда не было амбиций в кино. «Отчасти оттого, что я понимал, что искусство кинематографа абсолютно обособленное, хоть его и роднит многое с театром. Однако язык кино совершенно другой, там другие законы, иные выразительные средства, другой профессиональный инструментарий. Отчасти оттого, что я никогда не был на съемочной площадке, за одним исключением – случайная съемка в клипе, в монтажной мастерской, на озвучивании фильма, а слово «постпродакшн» говорило мне столько же сколько китайский иероглиф. Отчасти еще и от осознания, что снять кино – это не только написать сценарий, набрать актеров, найти средства, сформировать съемочную группу, найти необходимое оборудование, фильм – это, прежде всего, художественное высказывание, а значит огромная ответственность», – подчеркнул Сергей Левицкий.

Он отметил, что наличие всех вышеперечисленных компонентов недостаточно для создания кино, так как кино – это искусство. «Без искусства это все что угодно, но не кино», – сказал худрук театра.

Далее он отметил, что кинематографу всего 126 лет, и привел имена известных реформаторов кинематографа: Уильяма Диксона и Люмьеров, Жоржа Мельеса и Джоржа Смита, соотечественников Владимира Ромашкова, Якова Протозанова, Владислава Старевича, Петра Чардынина, Микеланджело Антониони, Акиры Куросавы, Андрея Тарковского, Квентина Тарантино, Андрея Звягинцева и других, пишет Восток-Телеинформ.

«Это великие реформаторы кинематографа, изобретавшие свой уникальный язык, почерк, работу с артистом, с камерой, изображением, композицией, монтажом и прочим. В общем, бэкграунд в истории кино богатейший и имена, сделавшие его, мощнейшие. Вот, наконец, отчасти и поэтому страшно и стыдно ступать на ту дорогу, где ты ничего не знаешь, не умеешь и не понимаешь, быть эдаким неофитом или, скорей всего, дилетантом от кино. Несмотря на все это, я загорелся желанием снять художественный фильм, авторское кино, принципиально не всеядную картину, хоть и для проката в кинотеатрах», - рассказал художественный руководитель драмтеатра.

Левицкий отметил, что у него уже есть собственный сценарий, видение, актеры, художественное решение пространства и костюмов, световое и музыкальное решение. Фильм планируется снимать в одном павильоне с единством места действия, поэтому не должен выйти очень затратным, пояснил худрук драмтеатра. По его словам, сейчас, чтобы реализовать замысел, не хватает людей, которые понимают и разбираются в производстве фильмов, технических специалистов, технического оборудования и финансовых ресурсов, а, соответственно, продюсера (ов). Всех, кто заинтересовался идеей, а также у кого есть предложения, можно написать на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Справка: Сергей Левицкий – выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств по специальности «Режиссура театра» (2008 г.), Московской режиссерской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда (2014г.). С 2009 года Сергей работал в Государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева в качестве артиста. В 2015 году назначен художественным руководителем театра.

По инф. Восток-Телеинформа

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