Бурятский театр оперы и балета скоро покажет свой спектакль в Москве

29 февраля в Москве состоится презентация спектакля Бурятского театр оперы и балета «Талисман» (12+). Она пройдет на сцене столичного театра «Геликон-опера» в рамках XXVI фестиваля национальной театральной премии «Золотая маска», на которую постановка БГАТОиБ впервые в истории номинирован в трех номинациях. Билеты на московское выступление Бурятского театра оперы и балета поступили в продажу 15 января и доступны для покупки на сайте премии и принимающего театра, пишет Восток-Телеинформ.

Балет «Талисман» - некогда очень известный, но ныне утерянный шедевр легендарного хореографа Мариуса Петипа - был поставлен в БГАТОиБ весной 2019 года по инициативе Морихиро Ивата хореографом Александром Мишутиным, художественным руководителем Международной балетной школы в Токио, известным по работе в лучших балетных труппах театров России – Московского академического Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Имперского русского балета, Кремлевского балета. Дирижером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий, за художественное оформление и свет отвечал главный художник БГАТОиБ Алексей Амбаев, за дизайн костюмов - Алена Бабенко.

- Постановка стала значимым событием в балетном мире и сделала спектакль уникальным, поскольку только в Улан-Удэ «Талисман» можно увидеть полностью: обычно зрителям показываются лишь отдельные номера из этого балета. В основу спектакля легло оригинальное либретто Мариуса Петипа и Константина Тарновского в сокращенной версии 1909 года. В оформлении балета - как декораций, так и костюмов – создатели отталкивались от сохранившихся эскизов художников Левота, Шишкова, Бочарова, а хореографию восстанавливали по зарисовкам Петипа.

Творческий эксперимент Александра Мишутина и Бурятского театра оперы и балета не остался незамеченным. В октябре 2019 года стало известно, что «Талисман» номинирован на премию «Золотая маска» сразу в трех номинациях. Балет на музыку Риккардо Дриго претендует на звание «Лучший балетный спектакль», его хореограф-постановщик Александр Мишутин номинирован в категории «Работа балетмейстера», а исполнительница главной партии – дочери богов Нирити – солистка балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова поборется за «Золотую маску» в номинации «Балет-современный танец/Женская роль». Церемония награждения самой престижной театральной премии России состоится в апреле.

По инф. Восток-Телеинформа

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