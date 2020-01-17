100 тысяч рублей можно получить за видеозапись с водителем-убийцей

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил награду за запись с видеорегистратора, где будет видно, кто сидел за рулем машины «Тойота Лэнд Крузер Прадо», сбившей насмерть 17-летнюю девушку. За предоставленную запись предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава, пишет Восток-Телеинформ.

«Надо следствие по ДТП в Батурино ускорять. По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к данному ДТП. Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться», - попросил Алексей Цыденов.

Подробности будут размещены на сайте правительства и следственного комитета республики.

По данным следствия, 5 января 2020 года около 18 часов Галуст Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого вице-спикера Баира Жамбалова марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Сам «единоросс» был в компании рыбаков, однако на обратном пути в Улан-Удэ Жамбалов и Пилосян «поменялись машинами». Возле села Батурино Прибайкальского района Пилосян на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных повреждений скончалась. Спустя несколько часов водитель сам явился в местный отдел полиции. В ходе допроса он не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода.

Сейчас следствием помимо версии, изложенной самим обвиняемым, досконально проверяются версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе, на причастность к преступлению проверяется политический деятель – владелец автомобиля Баир Жамбалов, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода.

По инф. Восток-Телеинформа

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