Зубные протезы: виды, описание, назначение, функции

Сохранить свои зубы до последних лет жизни – желание многих, однако под силу это далеко не каждому. Потери в ряду могут начаться и в раннем возрасте, чтобы минимизировать их и максимально сберечь натуральные зубы стоит принимать незамедлительные меры. Ведь здоровье полости рта заключается не только в красоте улыбки. Правильный прикус гарантирует полноценное питание и корректную работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас имеются серьезные пробелы в зубном ряду, то исправить ситуацию помогут протезы. Конструкции новейшего поколения восстанавливают жевательную функцию и внешнюю привлекательность. Необходимо только правильно подобрать протезы.

Зубной протез: назначение, функции

Современная стоматология предлагает множество функциональных и при этом эстетически привлекательных протезов. При этом искусственные зубы являются более совершенными по форме и цвету эмали, чем те, которыми природа наградила человека с рождения. Зубные протезы способствуют восстановлению анатомии и физиологии зубочелюстной системы, а также позволяют людям без стеснения общаться и искренне улыбаться.

Корректно изготовленная конструкция не доставляет никаких неудобств при ношении. Пациент мгновенно привыкает и воспринимает искусственные зубы как собственные. Восстановление жевательной функции допускается как при полной, так и при частичной утрате зубов. Протезирование представляет собой сложный многоэтапный процесс.

На первичном приеме стоматолог внимательно осматривает ротовую полость и, в случае необходимости, устанавливает пломбы, удаляет зубной камень и налет. После чего делается слепок. По факту готовности протеза врач примеряет его пациенту, и если конструкция не искажает прикус и является удобной, то доктор ее фиксирует.

Что предпочесть?

Ортопедическая стоматология сегодня предлагает людям множество видов протезов из разных материалов. Отличия конструкций заключаются и типе установки. Так, существуют съемные и несъемные протезы. Первая модель показана обычно при частичном отсутствии зубов. Такие конструкции пациент может сам извлечь и провести гигиеническую обработку. В результате искусственные зубы остаются длительное время чистыми, на них отсутствуют остатки пищи. Их привлекательность сохраняется надолго. Несъемные протезы прочно зафиксированы в ротовой полости и уход за ними мало чем отличается от традиционной чистки зубов.

Разновидности несъемных протезов

Коронки

Коронка в точности повторяет анатомическую форму зуба и позволяет восстановить его жевательную функцию. Она крепится на предварительно подготовленный обточенный зуб и не дает ему окончательно разрушиться. Различают одиночные коронки и объединенные в одну группу несколько единиц, которые также называют мостовидным протезом.

Материалы для изготовления коронок:

Металлические коронки. Невероятно прочны и практичны. Их толщина колеблется в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Материалом для их изготовления выступает сталь с напылением «под золото», а также золотые, палладиевые и хромокобальтовые сплавы. Такие конструкции отличаются высокой износостойкостью. В виду низких эстетических качеств металлические коронки не ставят на передние и боковые зубы, попадающие в зону видимости при общении.

Невероятно прочны и практичны. Их толщина колеблется в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Материалом для их изготовления выступает сталь с напылением «под золото», а также золотые, палладиевые и хромокобальтовые сплавы. Такие конструкции отличаются высокой износостойкостью. В виду низких эстетических качеств металлические коронки не ставят на передние и боковые зубы, попадающие в зону видимости при общении. Металлокерамические коронки. В основе таких коронок находится металл, на который нанесен слой керамики под цвет эмали естественных зубов. Базой служит хромокобальтовый или хромоникелевый, золотопалладиевый или золотоплатиновый сплавы. Стоимость такой единицы как раз определяется типом основы. Оттенок керамического покрытия стоматолог подбирает под тон оставшихся в полости зубов пациента. Отличить такие протезы от натуральных зубов очень сложно. Керамические коронки в виду привлекательности часто ставят на передний ряд. Однако их хрупкость служит препятствием для установки на жевательные зубы. Помимо прочего эти протезы хорошо совместимы с тканями десны и не провоцируют аллергическую реакцию.

В основе таких коронок находится металл, на который нанесен слой керамики под цвет эмали естественных зубов. Базой служит хромокобальтовый или хромоникелевый, золотопалладиевый или золотоплатиновый сплавы. Стоимость такой единицы как раз определяется типом основы. Оттенок керамического покрытия стоматолог подбирает под тон оставшихся в полости зубов пациента. Отличить такие протезы от натуральных зубов очень сложно. Керамические коронки в виду привлекательности часто ставят на передний ряд. Однако их хрупкость служит препятствием для установки на жевательные зубы. Помимо прочего эти протезы хорошо совместимы с тканями десны и не провоцируют аллергическую реакцию. Коронки из диоксида циркония. Характеризуются высокой биосовместимостью. Их привлекательность в виду лучшей степени пропускания света еще выше, чем у металлокерамики. И потому эти протезы по характеристикам прочности и красоте даже превосходят ее. Высокие эксплуатационные качества коронок из диоксида циркония объясняются их дороговизну. Установка таких протезов допускается как на передние, так и на жевательные зубы. Они легко выдерживают серьезную нагрузку и совершенно не отличаются от настоящих зубов в ряду.

Характеризуются высокой биосовместимостью. Их привлекательность в виду лучшей степени пропускания света еще выше, чем у металлокерамики. И потому эти протезы по характеристикам прочности и красоте даже превосходят ее. Высокие эксплуатационные качества коронок из диоксида циркония объясняются их дороговизну. Установка таких протезов допускается как на передние, так и на жевательные зубы. Они легко выдерживают серьезную нагрузку и совершенно не отличаются от настоящих зубов в ряду. Коронки из оксида алюминия. Выступают достойной заменой коронок из диоксида циркония. Изготавливаются из белого полупрозрачного материала, не провоцирующего аллергию и обладающего высокими эстетическими качествами. В виду податливости материала формовке из него можно сделать коронку, в точности соответствующую слепку. Оксидаллюминиевые коронки не такие прочные, как диоксидциркониевые, но зато их стоимость в разы ниже. Если вы редко употребляете в пищу твердые продукты и жевательная нагрузка на зубы невелика, то можете смело выбирать оксидаллюминиевые коронки.

Мостовидные протезы

В случае отсутствия нескольких зубов подряд стоматолог устанавливается мост. Он представляет собой спаянные в единую конструкцию несколько коронок. Исходя из принципа установки мосты бывают нескольких видов:

C опорой на натуральные зубы. Этот тип установки предполагает крепеж моста на сохранившиеся в полости рта естественные зубы. Их предварительно подвергают обточке, а после подгоняют под мост и окончательно фиксируют конструкцию.

Этот тип установки предполагает крепеж моста на сохранившиеся в полости рта естественные зубы. Их предварительно подвергают обточке, а после подгоняют под мост и окончательно фиксируют конструкцию. C опорой на имплантаты. Этот тип установки предусматривает крепеж моста на вкрученные и уже прижившиеся имплантаты. Обычно к одному импланту крепится одна коронка.

Адгезивная мостовидная конструкция - это восстановление зубного ряда таким способом предполагает установку протеза на соседние зубы при помощи стекловолоконных и композитных материалов. Зубы не требуют обязательной обточки. В них лишь вытачивают неглубокие канавки, в которые закладывается стягивающая нить. Этот способ подходит для протезирования передних зубов, на которые не оказывается большая жевательная нагрузка. Процедуру можно провести в течение одного сеанса, и цена ее значительно ниже имплантации. Минус этого вида протезирования заключается в том, что соседние зубы из-за сложности очистки часто подвергаются кариозным поражениям. Помимо прочего часто наблюдается проседание челюстной кости на месте протезирования в виду избыточной нагрузки.

Микропротезирование

Инновационный способ восстановления утраченных зубов. Вкладки применимы в случаях, когда от зуба уцелела лишь корневая часть и восстановить его при помощи коронки нельзя. С этой целью делают внутрикорневую вкладку, выступающей основой зуба. Она может быть серебряно-палладиевой, золотосодержащей или циркониевой.

Виниры

Тонкие и вместе с тем прочные пластинки из керамики или диоксида циркония, которые крепятся на внешней поверхности зубов при помощи специального клея. Они скрывают эстетические дефекты и придают улыбке безупречный вид.

Люминиры

Представляют собой пластины аналогичные по назначению и типу установки винирам, с той лишь разницей, что их толщина в разы меньше. По этой причине они фиксируются на зубах без предварительной обработки, в результате пациент обретает белоснежную голливудскую улыбку. Люминиры изготавливают из высококачественной керамики.

Протезы на микрозамках

Установка не предполагает обточку соседних зубов. Одиночная коронка, как и мост фиксируются к ним при помощи микрозамочка. Одна его часть расположена внутри опорного зуба, а вторая внутри коронки протеза. Отличием от установки обычного моста является то, что соседние зубы претерпевают минимальное воздействие.

Съемные зубные протезы

Такие протезы позволяют восстановить жевательный ряд в тех ситуациях, когда несъемные конструкции не помогают. Выделяют две большие группы.

Частично съемные зубные протезы

Крепятся к натуральным зубам и десне. Так, наиболее часто встречаемой разновидностью выступают акриловые протезы, имеющие легкий вес. Перед установкой не требуется обтачивать зубы и крепятся они при помощи особых крючков. Основой является акриловая пластмасса, противопоказаний к их установке нет. Имеют демократичную стоимость.

Безакриловые протезы создаются из акриловых смол, они также биосовместимы с тканями пародонта. В отличие от акриловых протезов более равномерно распределяют жевательную нагрузку и обладают впечатляющей прочностью и плотным прилеганием. Если у пациента имеются живые зубы, то конструкция крепится к ним при помощи крючков. Если зубов в полости рта не осталось, то протез фиксируется по принципу присоски. Такие конструкции рекомендованы для ношения детям, преждевременно утратившим молочные зубы во избежание порчи прикуса.

создаются из акриловых смол, они также биосовместимы с тканями пародонта. В отличие от акриловых протезов более равномерно распределяют жевательную нагрузку и обладают впечатляющей прочностью и плотным прилеганием. Если у пациента имеются живые зубы, то конструкция крепится к ним при помощи крючков. Если зубов в полости рта не осталось, то протез фиксируется по принципу присоски. Такие конструкции рекомендованы для ношения детям, преждевременно утратившим молочные зубы во избежание порчи прикуса. Традиционные нейлоновые зубные протезы подходят для восстановления небольших пробелов в зубном ряду. Если пациент полностью утратил зубы, то такая конструкция не подойдет из-за эластичности и некорректного распределения жевательной нагрузки. Их главный минус кроется в высокой стоимости и трудности подгонки формы.

подходят для восстановления небольших пробелов в зубном ряду. Если пациент полностью утратил зубы, то такая конструкция не подойдет из-за эластичности и некорректного распределения жевательной нагрузки. Их главный минус кроется в высокой стоимости и трудности подгонки формы. Бюгельные зубные протезы выглядят как литой металлический каркас, на который нанесен слой акрила. На нем установлены искусственные зубы, идеальной формы и белого оттенка. Конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки в момент пережевывания пищи. Крепится бюгельный протез при помощи крючков или микрозамков и занимает во рту мало места.

Полностью съемные

Съемный протез является отличным решением для людей, которые столкнулись с полной утратой зубов. Он состоит из имитирующей десну пластмассовой части и расположенными на ней зубами, которые могут быть изготовлены из металлопластмассы, пластмассы или нейлона. Такой протез изготавливается в строгом соответствии по форме челюсти пациента и предполагает прочную фиксацию. Спустя несколько месяцев эксплуатации после утраты первичной тугой посадки для ношения может понадобится специальный крем-клей или присоски.

Протез на присосках является довольно эластичным. Он в точности повторяет рельеф десны и плотно прилегает к ней. Фиксация конструкции на гель не дает ей смещаться, что исключает неудобства в момент трапезы. Крем следует наносить на всю внутреннюю поверхность протеза перед его установкой на десны.

Нужно отметить, что современная стоматология предлагает много разноплановых вариантов протезирования для пациентов, частично или полностью потерявших зубы. Подобрать решение можно в любом из случаев, необходимо лишь время и помощь грамотного врача-ортодонта.