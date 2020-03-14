Зимнюю хандру пережили, и с весенними проблемами справимся!

Весна – время перемен, в том числе и в организме. Огромное количество людей разного возраста чувствуют упадок сил, сонливость, могут быть головные боли, раздражительность, перемены настроения. С чем это связано и можно ли справиться с таким состоянием самостоятельно?

От весенних проблем: забота о своем здоровье в течение всего года

Термин «весеннее обострение» в среде медиков действительно существует. Но речь скорее идёт о сезонном обострении. В обычной же, как говорят, обывательской среде значение этого явления сильно преувеличено. Особенно когда делают акцент на психических проблемах.

ВЕСНОЙ проблемы испытывают больше половины людей, а в целом сезонному обострению (обычно весеннему и осеннему) подвержено чуть более 40%.

Перемены настроения возникают из-за того, что за зиму организм сильно устаёт. Человек получает мало солнечного света, а в пище очень мало витаминов. И затем, когда происходит перемена климата, организм подвергается новому стрессу и начинает приспосабливаться к новым условиям. Даже к тому же теплу, увеличению светового дня и другим моментам. И эти перемены далеко не для всех проходят легко.

Частенько в этот период обостряются хронические заболевания, и в большинстве случаев они связаны с состоянием сосудов головного мозга. И тогда действительно общее ухудшение состояния здоровья может вызвать переутомление и некоторые психические расстройства: депрессию, регулярную смену настроения.

В группу риска попадают в основном люди пожилого возраста, как правило, после 60–65 лет, с ослабленным иммунитетом, особенно после зимы.

Также проблемы могут поджидать и тех, у кого организм испытывает недостаток витаминов, минералов, разных микроэлементов. Поэтому этим людям нужно отказываться от разного рода голодовок и модных нынче диет.

Кроме того, специалисты в группу риска включают эмоционально неустойчивых людей, тех, чья деятельность связана с общением, управлением коллективом, то есть частыми эмоциональными всплесками.

А длительное отсутствие, например, мелатонина (гормона радости), который связан с продолжительностью светового дня, и перестройка после этого на новый режим только обостряют все ненужные эмоции – отсюда стрессы, раздражение.

Можно ли как-то защититься от эмоциональных расстройств самостоятельно? Тем людям, кому уже установлен диагноз, особенно психического характера, необходима консультация лечащего врача. Остальным – просто эмоционально неустойчивым можно посоветовать пить натуральные седативные препараты, продающиеся в аптеках без рецепта. Они помогут нормализовать общий эмоциональный фон, не вызывая нежелательных побочных эффектов. А вообще, любому человеку стоит в весеннее время внимательнее отнестись к своему здоровью: заняться общеукрепляющими процедурами, физическими упражнениями, принимать поливитамины, следить за правильным питанием.

Необходимо наладить режим сна. Как бы вам ни казалось, что нужно сделать много дел и без вас никак не обойтись, всё равно следует спать не менее 7–8 часов в день. И ложиться, как и просыпаться, лучше всего в одно и то же время. Тогда в течение короткого времени (3–5 дней) будет преодолена бессонница или, наоборот, сонливость. Это нормализует нервную систему и поможет адаптироваться к новому, более продолжительному световому дню.

Само собой, нужно как можно больше бывать на свежем воздухе. Это опять же поспособствует тому, что человек будет получать больше солнечного света. В организме тогда синтезируется витамин D, который как раз укрепляет иммунитет, а весной это очень важно.

Регулярные занятия физкультурой также позволят снизить уровень стресса, поднимут настроение и прибавят сил. При этом совершенно не нужно давать себе большие физические нагрузки или стремиться установить мировые рекорды. Достаточно простой лечебной физкультуры.

В заключение отметим ещё раз: если душевное и физическое состояние беспокоит серьёзно, нужно обратиться к врачу. Специалист подберёт правильное лечение. Ну и если есть необходимость, то можно восстановить свои силы в доме отдыха или санатории, где есть всё, что нужно: правильное питание, уход врачей, процедуры, прогулки.

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По инф. argumenti.ru

