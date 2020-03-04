Здоровые зубы в пожилом возрасте: первый шаг – гигиена

В пожилом возрасте нужно тщательно следить за здоровьем. Необходимо заботиться пенсионерам и о своих зубах. Самое первое – соблюдать правила гигиены полости рта. Здесь есть свои премудрости и нюансы. К примеру, чистить зубы нужно два раза в день: утром и вечером. При этом продолжительность процедуры должна составлять не меньше трех минут. Не все места можно привести в порядок с помощью зубной щетки, и тогда в процедуру нужно включить зубную нить или ополаскиватель для рта. Одна и та же щетка для чистки зубов – не вариант. Периодически необходимо менять этот уходовый атрибут, примерно раз в три месяца. В эксплуатации лучше использовать щетку с маленькой головкой, так как она удобнее, чем с массивной.
К слову, гигиенические процедуры для зубов не всегда являются панацеей от разных стоматологических болезней. И тогда прямой путь лежит, конечно, к специалистам. Например, в столице можно обратить внимание на стоматологию на Таганской. Здесь точно всегда придут на помощь, а стоимость профилактических приемов и лечения такие, что можно с уверенностью сказать: стоматология «Илатан» доступна всем пациентам. Обращаться сюда можно по разным причинам: при необходимости диагностики состояния зубов и десен, при кариесе, пульпите, пародонтите и других стомзаболеваниях, для проведения классического протезирования и имплантации.
Продолжим разговор про уход за полостью рта. Некоторые пожилые люди бывают скованы в движениях рук из-за артрита. И тогда как выход – использовать для чистки зубов электрощетку или вставить простую щетку в небольшой мячик (в теннисный и т.п.), чтобы держать и пользоваться ей было более удобно.
Щетки и пасту стоит подбирать из индивидуальных предпочтений и возможностей. Но пасту – лучше фторосодержащую, а щетку – мягкой или средней жесткости.
Что еще важно для пожилого человека? Посещать стоматолога для регулярного осмотра, часто полоскать рот водой и делать специальный массаж для десен (да-да, такой существует!). В случае, если пенсионер пользуется зубными протезами, следует обеспечивать им должный уход. Еще немаловажно – следить за своим питанием. Очень нужный элемент для зубов – кальций. Необходимо употреблять продукты с его содержанием и позволять себе витаминные комплексы. По возможности лучше совсем отказаться от сладкого или существенно его ограничить.
Здоровые зубы сохранять в пожилом возрасте важно. И это не только профилактика разных недугов, но и прекрасный внешний вид, и красивая улыбка. Не стоит такого себя лишать!
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Здоровые зубы в пожилом возрасте: первый шаг – гигиена
В пожилом возрасте нужно тщательно следить за здоровьем. Необходимо заботиться пенсионерам и о своих зубах. Самое первое – соблюдать правила гигиены полости рта. Здесь есть свои премудрости и нюансы. К примеру, чистить зубы нужно два раза в день: утром и вечером. При этом продолжительность процедуры должна составлять не меньше трех минут. Не все места можно привести в порядок с помощью зубной щетки, и тогда в процедуру нужно включить зубную нить или ополаскиватель для рта. Одна и та же щетка для чистки зубов – не вариант. Периодически необходимо менять этот уходовый атрибут, примерно раз в три месяца. В эксплуатации лучше использовать щетку с маленькой головкой, так как она удобнее, чем с массивной.
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