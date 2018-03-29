Замена хрусталика - лучший способ лечения катаракты

Катаракта - очень распространённое заболевание глаз, особенно среди людей старшего возраста. Однако сейчас она, как и многие другие возрастные заболевания, «молодеет». То есть уже не редкость, когда изменения в хрусталике встречаются у людей 40-45 лет, а иногда и раньше.

При подтверждении диагноза лечение катаракты назначается врачом-офтальмологом в зависимости от стадии заболевания.



Если процесс помутнения хрусталика находится в самой начальной стадии, может быть назначено консервативное лечение, которое затормозит процесс, но не остановит его. И также не уберет уже имеющиеся изменения в хрусталике.

Приобретённая катаракта, в отличие от врожденной, будет постоянно прогрессировать, зрение будет ухудшаться и, как итог, наступит полная слепота. Скорость этого процесса может быть разной.

Раньше считалось, что оперировать катаракту можно только на определенной стадии, это было связано с тем, что использовались другие методики оперативного вмешательства. Сейчас такой подход неактуален.

Но затягивать с оперативным лечением нельзя. Ведь чем дальше заходит процесс, тем больше вероятность развития осложнений. Например, часто к катаракте присоединяется глаукома.

Если решение об операции принято, то важно найти хорошую клинику с современным оборудованием. Тогда вернуть зрение можно будет буквально за час в амбулаторном порядке.

В настоящее время самый эффективный метод удаления катаракты - факоэмульсификация.

Эта операция проводится под местной анастезией, что важно, так как общий наркоз показан далеко не всем пожилым людям. Зрение при этом начинает улучшаться практически сразу, госпитализация не требуется. Также нет необходимости ни в швах, ни перевязках.

Во время вмешательства сначала происходит ультразвуковое дробление и удаление повреждённого хрусталика, а потом на его место ставится интраокулярная линза.

Цена операции зависит от модели линзы и состояния глаз пациента. Наличие сопутствующих заболеваний повышает категорию сложности операции. Именно поэтому не стоит надолго откладывать замену хрусталика, ведь чем позже это сделать, тем сложнее и дороже может оказаться операция.

О профилактике

Есть множество факторов, провоцирующих развитие катаракты. Это и различные заболевания, при которых ухудшается состояние сосудов и нарушаются обменные процессы (сахарный диабет, гипертония, эндокринные заболевания), неправильное питание, травмы, влияние токсических веществ, наследственность, возрастные изменения, пол (женщины чаще страдают от катаракты), а также прием некоторых лекарств.

Поэтому в качестве профилактики катаракты врачи советуют вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, больше двигаться (все вышеперечисленное улучшает состояние сосудов и обменные процессы), а также держать под контролем имеющиеся хронические заболевания, следить за кровяным давлением, регулярно проверять зрение.

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