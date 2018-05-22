Замена хрусталика - эффективный способ лечения катаракты

Катаракта - распространённое заболевание глаз, приводящее к слепоте, известна человечеству уже несколько тысяч лет. Согласно исследованиям учёных, одним из первых упоминаний о катаракте была статуя жреца с явно видимым белым пятном на глазу. Учёные предположили, что скульптор так изобразил развивающуюся у мужчины катаракту.

Что такое катаракта?

А вот способы лечения катаракты появились гораздо позже. Первым описал хирургический способ лечения древнеиндийский хирург в 800 году до нашей эры.

Медицина совершенствовалась, а вместе с ней и способы избавления от катаракты. Но все эти методы, конечно, были несовершенны и не возвращали людям зрение полностью.

Что же такое катаракта? Это помутнение хрусталика из-за изменения его структуры. Катаракта может развиваться в разных частях хрусталика и от этого зависит выраженность проблем со зрением.

Эффективный способ лечения катаракты - замена хрусталика



И в 1950 году английскому хирургу пришло в голову, что поврежденный хрусталик можно заменить на искусственный аналог из пластика. Первым человеком, которому имплантировали искусственный хрусталик, стала 45-летняя медсестра Элизабет Этвуд.

В настоящее время замена хрусталика считается единственным по-настоящему эффективным способом лечения катаракты.

Особенно это верно в отношении возрастной катаракты. А современные методы давно сделали эту процедуру простой, быстрой, малотравматичной и доступной всем.

Поэтому врачи-офтальмологи настоятельно рекомендуют регулярно проверять своё зрение и своевременно делать операцию.

Симптомы и лечение катаракты

На что стоит обратить внимание, особенно людям среднего и старшего возраста:

-изменение цветовосприятия

-ощущение мутности зрения (как сквозь запотевшее стекло или плёнку)

- двоение изображения

- непереносимость яркого света

-ухудшение ночного зрения

- блики, пятна, искры в поле зрения, в том числе пр закрытых глазах

- радужный ореол вокруг ламп и других источников света.

- изменение цвета хрусталика

В настоящее время наиболее современным методом лечения катаракты является факоэмульсификация. При этом повреждённый хрусталик дробят с помощью ультразвука и извлекают через микроразрез. Через тот же разрез имплантируется линза. Операция длится 15-60 минут и ещё один-два часа пациент находится под наблюдением. После повторного осмотра врача можно идти домой. Никаких швов не требуется, разрез закрывается самостоятельно, поэтому зрение восстанавливается очень быстро. Обычно для этого требуется несколько дней, но в любом случае в течение месяца пациент должен соблюдать щадящий режим, беречь глаза и строго выполнять врачебные рекомендации.

Другой метод лечения катаракты называется экстракапсулярной экстракцией – удаление хрусталика и имплантация линзы проводится через широкий разрез, который потом зашивается. Этот способ долгое время был единственным, так проводились все операции, но сейчас он применяется всё реже. И этому есть причины: операция травматична для роговицы, долгий период восстановления, высокая вероятность осложнений, ухудшающих зрение.

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