"Заикание - загадочный недуг: приходит ниоткуда, уходит в никуда"

Проблема заикания возникла тогда, когда люди научились говорить, то есть десятки тысяч лет назад. Насколько далеко мы продвинулись в излечении этого недуга? Заикающиеся объединились в International Stuttering Association в 1995 году. С 1998 года учредили праздник. 22 октября 2018 года этот день отметили в 20-й раз. Его часто называют Международным днем заикающихся людей. Но более корректный перевод: день знаний о заикающихся, уточняет "РГ". В этом - его суть.

Заикание изучено, но...

Сергей Михалков вспоминал: "После утверждения нового гимна СССР Сталин мне сказал: "Михалков, не заикайтесь! Я вот приказал Молотову, чтобы он перестал заикаться, - и он перестал". Видимо, это тот редкий случай, когда приказ Сталина был не выполнен. Михалков продолжил заикаться. А в воспоминаниях написал: "Сталин любил пошутить".

Заики, конечно, были и раньше, чем возникла речь. Но во времена, когда человечество изъяснялось воплями и рычанием, выявлять людей с нарушениями ритма и плавности речи не было принято. Каждый рычал как мог и не комплексовал по этому поводу.

Вот сегодня - совсем другое дело. Все типы заикания классифицированы, об этом недуге написаны тонны научных работ.

В мире заикается 1 человек из 100. При населении Земли в 7,5 млрд 1% - это 75 миллионов.

Первым "логопедом" на Земле, вероятно, следует считать Гиппократа (460 - 377 гг. до н. э.), который видел причину расстройств речи в поражении мозга. Получается, что лекарство от заикания врачи ищут 2500 лет. Результат так себе. Самые честные ученые, вывалив для порядка на головы обывателя объяснения типа "заикание обусловливается совокупностью генетических и неврологических факторов", признают: наука не в силах дать исчерпывающий ответ на простой вопрос. Почему один человек заикается, а другой - нет?

Каких-то социологических исследований на тему, как к заикам относятся окружающие, я не нашел. Если исходить из личного опыта, то обычно раздражает в собеседнике не заикание, а косноязычие. Даже на телеэкраны прорываются люди, у которых треть словесного потока составляют: "Так ведь, да?".

Настоящие заики не злят, их передразнивают лишь дети (не со зла), пьяные и дураки. Но умных больше. Знаю девушку, чья девичья фамилия была Заика. Вышла замуж, сменила фамилию. Ностальгически вспоминает: в школе никто не дразнил, все назвали ласково: Зайка.

Механизмы заикания: что известно

Бывает, что даже без помощи логопеда заикающиеся дети с возрастом перестают заикаться. И, напротив, даже после лечения заикание у взрослых иногда возвращается. Загадочный недуг: приходит ниоткуда, уходит в никуда. Большая беда - отсутствие понятной народу информации. Для примера - вот типичный ответ о причинах заикания: снижен региональный церебральный кровоток в верхней лобной извилине и в центре Брока...

Нет, конечно, никто не запрещает нам прогуглить "Центр Брока". Узнаем, что это выпуклость, расположенная в задненижней части третьей лобной извилины левого полушария (у правшей), обеспечивающая моторную организацию речи и управление отделами мозга, координирующих речевой аппарат.

Положа руку на сердце: вы все сейчас поняли? А непонятное обыватель психологически обычно отторгает. Какие еще центры и какого там Брока? Самый распространенный народный стереотип: заикание - результат испуга.

Да, невротическое заикание существует: часть людей стала заикаться из-за сильно стресса (ураган, удар молнии, пожар, драка, война). Но - только часть.

Замечу, что патологии "Центра Брока" - это, так сказать, еще лайт-версия: объяснение причин заикания взрослых. С детьми еще сложнее. Дети начинают заикаться в возрасте от двух до пяти лет, когда формируется речь. Кроме Центра Брока есть еще Центр Вернике - он распознает собственную речь и речь окружающих. И еще в мозгу имеется ассоциативный центр, который анализирует, что было сказано. У детей-заик работа центров рассогласована.

Почему? Однозначного ответа нет.

Во-первых, потому что причин может быть несколько.

Во-вторых, как предупреждал герой гениального фильма "Формула любви": "Голова предмет темный и исследованию не подлежит".

Ну а если серьезно, то когда мы поймем механизм рассогласования упомянутых центров в коре головного мозга, то... Разработать методики лечения - дело техники. И тогда заик на Земле не станет.

Но до этого времени еще надо дожить.

Король говорит

- Люди, которым заикание не помешало стать великими: Исаак Ньютон, Льюис Кэрролл, Энтони Хопкинс, Уинстон Черчилль (его биографы это отрицают), Элвис Пресли, Джон Апдайк, Джулия и Эрик Робертс, Сергей Уточкин (великий русский авиатор), Роберт Рождественский, Жерар Депардье и др. В основу оскароносного фильма "Король говорит!" ("Речь короля!") легли реальные факты: король Георг VI сумел побороть заикание.

- Британский комик Роуэн Аткинсон (Mr. Bean), Брюс Уиллис и Николь Кидман считают, что сцена - лучшее лекарство от заикания.

Если собеседник заикается...

- Не перебивай.

- Не договаривай за него фразы. Воздержись от советов "успокойся" и "дыши глубже" - это только усилит напряжение.

- Не пугайся пауз в разговоре. Обращать внимание надо на то, что он говорит, а не на то, как он говорит.

- Не отводи взгляд в сторону при неловких моментах. Пристальные взгляды также не приветствуются.

- Не говори быстро: так ты устанавливаешь темп, который собеседник не выдержит.

- Любого человека нужно принимать таким, какой он есть.

Коротко о главном

Поэту Роберту Рождественскому однажды заикание помогло. Хрущев устроил поэтам разнос, а что Роберт ответил ему со сцены, никто так и не понял.

- Заикающиеся не умнее и не глупее всех остальных. Они - обычные люди.

- Заик начали лечить в древности. Практиковалось и самолечение. Император Рима Клавдий (10 до н. э. - 54 н. э.) боролся с заикание по методу Диогена: разговаривал, положив в рот морские камни. Диоген считал, что с набитым ртом о заикании не думаешь - все мысли о том, как не проглотить камни.

- На Руси заикание лечили лесным "ауканием". Это надо понимать буквально: заики уходили в лес и во всю глотку кричали: "Ау!".

- C VI века хирурги практиковали радикальные методы: подрезали уздечку и подсекали корень языка. Никто не знает, сколько пациентов умерло из-за заражения крови и гангрены. Но некоторым метод помогал. Современные врачи считают, что излечивал не нож хирурга, а болевой шок.

- Сегодня есть 200 методов лечения от заикания. В том числе: гипноз, иглоукалывание, дыхательные упражнения, травы, молитвы, гимнастика речи, электрошоковая терапия, программы "снятия испуга" и синхронизации речевого и слухового центров. Кто-то лечится у шаманов и у бабок-знахарок.

- Таблетки от заикания нет, но есть препараты, расслабляющие мышцы.

- Если в целом в мире заикается 1% населения, то среди детей заик от 2 до 4%.

- Среди заикающихся в три-четыре раза больше мужчин, чем женщин.

- Заикание не передается по наследству: во всяком случае "гена заикания" ученые пока не открыли (хотя и пытаются). Но, согласно исследованиям, у 2/3 заикающихся детей заикался хотя бы один из родителей.

- Призывают ли заик в армию? При легком заикании - да, с тяжелой степенью - нет. На том основании, что в стрессовой ситуации человек не сможет доложить обстановку или отдать приказ. Тем не менее Наполеону и Отто фон Бисмарку заикание не мешало водить армии в бой.

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