Врачи предупредили о сезонном всплеске аллергического ринита

Весна в этом году поздняя. Когда ждать пика аллергии? Как к нему подготовиться? Какие аллергены - самые "популярные"? Об этом "РГ" рассказал главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура.

Есть поллиноз? Начните готовиться к весне заранее

Симптомы поллиноза очень мешают нормально жить

- Сложно спрогнозировать погоду и розу ветров, по которой будет распространяться пыльца. Однако мы предполагаем, что первые яркие симптомы поллиноза - чувствительности к пыльце - появятся у аллергиков уже после 10-15 апреля. Ближе к маю всплеск заболевания станет еще более заметен, - рассказал он. - Обычно пик аллергии наступает тогда, когда температура уверенно держится на уровне 10-15 градусов тепла.

По словам специалиста, если есть чувствительность к пыльце, то готовиться к началу "весенней" аллергии нужно заранее. За неделю, а лучше за две до предполагаемого сезона пыления начать принимать антигистаминные препараты, прописанные врачом. Что еще можно сделать? Держать закрытые окна в квартире, использовать воздушные кондиционеры, ежедневно проводить влажную уборку в доме, не открывать окна в машине и использовать кондиционеры с новыми фильтрами, носить солнечные очки, чтобы избежать прямого попадания пыльцы в глаза. Плюс - стараться поменьше гулять на улице, особенно по утрам и в сухую ветреную погоду, обходить парки и скверы.

Самые "популярные" в нашем климате пыльцевые аллергены, вызывающие раздражение дыхательных путей, - это пыльца березы, ольхи и орешника. По статистике, повышенная чувствительность к пыльце есть примерно у 10-20 процентов людей. И если такую аллергию не лечить, можно серьезно потерять в качестве жизни: у человека снижается внимание, работоспособность. Доказано, что тот же сезонный ринит значительно снижает успеваемость у студентов и может стать причиной многих аварий на дорогах.

Всего той или иной формой аллергии страдает, по разным данным, от 30 до 50 процентов населения.

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