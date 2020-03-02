Врачи ищут способы справиться с неизлечимой болезнью кишечника

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили особенности состава кишечных бактерий у пациентов, страдающих язвенным колитом. Исследователи полагают, что их открытие в будущем даст новый метод лечения этой болезни.

Язвенный колит - тяжелое заболевание, проявляющееся в воспалении толстого кишечника

Язвенный колит — хроническое заболевание толстого кишечника аутоиммунного типа, причины возникновения которого остаются неясными. Наиболее распространен язвенный колит в странах Европы (505 случаев на 100 тысяч жителей) и Северной Америки (249 на 100 тысяч). В тяжелых случаях — например, когда лекарства не действуют — пациентам с язвенным колитом удаляют толстую кишку. После этого хирург делает так называемый «илеоанальный анастомоз», сшивая подвздошную кишку (последнюю часть тонкого кишечника) с прямой кишкой и создавая тем самым замену для толстой кишки пациента. При этом создается искусственный изгиб подвздошной кишки («карман»), чтобы придать пищеварительному тракту большую длину. Увы, примерно у половины перенесших такую операцию возникает воспаление той части подвздошной кишки, которая стала выполнять функции толстой кишки. Для лечения этого воспаления применяют антибиотики.

Авторы исследования установили, что у пациентов, перенесших эту операцию по поводу язвенного колита, имеются более низкие уровни определенных кислот в фекалиях и меньше бактерий, которые вырабатывают эти кислоты, чем у тех, чья толстая кишка была удалена по другим причинам. Известно, что некоторые бактерии в кишечнике превращают желчные кислоты, вырабатываемые печенью, в другие вещества, называемые вторичными желчными кислотами. Недавно учеными было высказано предположение, что эти вещества играют противовоспалительную роль. В ходе исследования определялся состав бактерий и вторичных желчных кислот у семнадцати пациентов, прошедших операцию из-за язвенного колита, и у семи пациентов с другими диагнозами.

Как оказалось, при язвенном колите падает численность бактерий определенных видов, в частности, представителей семейства Ruminococcaceae, играющих важную роль в выработке вторичных желчных кислот. Параллельно в экспериментах на мышах с язвенным колитом и близкой к нему болезнью Крона было установлено, что данные вторичные желчные кислоты снижают уровень воспаления.

Полученные данные совпадают с результатами других исследований, где было обнаружено, что у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника уровень вторичных желчных кислот ниже. Сейчас ученые Медицинской школы Стэнфордского университета проводят клиническое исследование, чтобы выяснить, может ли введение вторичных желчных кислот помочь в лечении пациентов с воспалением после операции по поводу язвенного колита.

Исследование опубликовано в журнале Cell Host & Microbe.

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