Возможности современной стоматологии: от профилактики до протезирования

Современной стоматологии предъявляются высокие требования. Но и может она многое. Какие услуги предлагаются сейчас в современной стоматологической клинике?
Хорошая клиника представляет полный спектр услуг. Например, если обратиться в doka-dent.ru можно не только вылечить больной зуб, но и полностью изменить свою улыбку в лучшую сторону: сделать протезирование, вылечить заболевания ротовой полости, выровнять зубы, отбелить и профессионально почистить.
Вообще, посещать стоматологическую клинику лучше не только когда разболится зуб, а профилактически раз в полгода.
Сейчас есть разные профилактические мероприятия, которые позволят сохранить зубы и сэкономить деньги на лечении и протезировании.
Хорошей профилактической процедурой, которую предлагает современная стоматология, является реминерализация в doka-dent.ru. Поскольку зубы все время подвергаются различным воздействиям, эмаль портится, из нее вымываются минералы. В результате зубы становятся чувствительными, появляется кариес, меняется цвет эмали. В процессе реминерализации эмаль насыщается нужными веществами и восстанавливается.
В разряд эстетической стоматологии входят и различные способы устранения дефектов зубов. Причем речь идет не только о протезировании. Например, получили распространение виниры – специальные накладки на зубы, которые помогут сделать улыбку по-настоящему неотразимой. Они тонкие, закрывают только переднюю поверхность зуба, достаточно прочные. Еще одно достоинство виниров - их устанавливают быстро, за одно-два посещения.
Виниры помогут исправить неровности, замаскировать пломбы, сколы, микротрещины.
Многие люди сейчас следят не только за здоровьем зубов, но и их внешним видом, поэтому регулярно проходят процедуру отбеливания.
Отбеливание бывает химическое и механическое. Если отбеливать зубы в клинике, то осветление будет более выраженным, чем можно было бы достичь дома. Кроме того, хорошая стомклиника располагает возможностями для отбеливания глубоких слоев эмали.
Обязательно нужно периодически проверять состояние десен. Если есть дискомфорт при жевании пищи, кровоточивость, или зубы стали подвижными, все это говорит о том, что нужно срочно принимать меры. Ведь именно в результате запущенных болезней пародонта многие люди теряет зубы. В хорошей клинике помогут справиться с запущенным пародонтитом, но это требует комплексного лечения, а иногда и применения хирургических методов.
Проще регулярно проверять состояние тканей десны, делать профессиональную чистку зубов от налета и другие процедуры, которые назначит врач.
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