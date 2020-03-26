Вопросы наследственности, или что можно узнать у генетика?

Любые родители хотят, чтобы ребенок унаследовал от них самые лучшие черты, и когда так происходит – это повод для радости и гордости. Но наследственность - это не только внешность и характер, но и особенности здоровья, которые тоже передаются будущим поколениям.
Пожалуй, наиболее частая причина для обращения в генетическую лабораторию – проведение генетического теста на отцовство, который дает возможность определить с практически стопроцентной достоверностью биологического отца ребенка. И, соответственно разрешить споры о наследстве, алиментах, выяснить возможность передачи наследственных заболеваний.
Но возможности генетики гораздо шире и это нужно использовать, чтобы заранее выявить и снизить риск рождения ребенка с тяжелым заболеванием. Причем, желательно посетить этого врача еще на стадии планирования семьи. Особенно в тех случаях, когда уже известно о каких-то наследственных патологиях. Причем к таким болезням относятся не только генные и хромосомные заболевания, например, синдром Дауна, гемофилия, спинальная миотрофия и прочее. Но и так называемые многофакторные болезни: сахарные диабет, болезни сердца, некоторые психические заболевания, онкология. Склонность к таким патологиям тоже передается по наследству.
Генетик назначит необходимые обследования, оценит степень риска и даст рекомендации по профилактике возможных нарушений. В некоторых случаях, когда риск рождения больного ребенка очень высок, супругам советуют ЭКО.
Рекомендуется консультация этого специалиста в следующих случаях:
-возраст женщины и/или мужчины старше 35 лет.
- родственный брак, двоюродное, троюродное родство.
- в прошлом были невынашивания беременности или мертворождение. То же у ближайших родственников.
- если в семье или у близких родственников уже есть ребенок с генетической патологией.
- наличие патологий развития плода (если женщина уже беременна). Иногда подобные нарушения говорят о генетических заболеваниях.
- если один из супругов работал или работает на вредном производстве. Это может вызвать генетические и хромосомные мутации.
Как подготовиться к приему?
Генетик тщательно собирает анамнез, то есть все сведения о здоровье родственников с обеих сторон, желательно в трех поколениях. Всю эту информацию лучше выяснить заранее, чтобы как можно точнее ответить на вопросы врача. Можно прихватить и семейные фото, так как у некоторых заболеваний есть внешние признаки, которые способен увидеть генетик.
Собрать медицинскую документацию, если она есть. Заключения о заболеваниях: своих и близких родственников.
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