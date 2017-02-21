Вызов врача на дом – эффективная помощь при внезапной болезни

Более 40% серьезных критических заболеваний начинаются внезапно и по симптомокомплексу очень сходны с банальной простудой. Именно в силу нежелания самостоятельно отправляться в больницу для обследования большинство людей оказываются в ситуациях, когда подобные патологии обнаруживают себя слишком поздно.
Квалифицированная мед. помощь на дому
Решение данной проблемы есть – своевременно вызвать на дом доктора, чтобы одновременно исключить для себя риски серьезных осложнений и устранить дискомфорт, связанный с:
- угрозой подхватить вирусную патологию в приемном покое городской больницы;
- необходимостью ждать в очереди, пока врач сможет уделить вам внимание;
- большими потерями времени и сил на личный поход в клинику.
Единственной проблемой, связанной с возможностью вызвать врача домой, остается ряд жестких ограничений, действующий в системе обязательной медицины. Она тоже имеет решение: каждый вправе вызвать врача не только по своему участку, но и обратиться за помощью в специализированную частную клинику. Квалифицированные ЛПУ частного характера всегда предлагают услугу с осмотром и предварительной диагностикой на дому.
В чем плюсы обращения в частную клинику?
При сотрудничестве с квалифицированным участником рынка платной медицины вы получаете минимум 5 преимуществ перед пользователями полиса ОМС.
- Возможность вызвать врача по желанию, а не при соблюдении ряда условий (уровень температуры, общее состояние).
- Врач прибудет не по завершении приемов, а в то время, когда удобно пациенту, который решил вызвать мед. помощь на дом. Это важно при внезапных болезнях, когда помощь нужна как можно скорее.
- Вся тактика действий больного максимально упрощена: можно с первого раза дозвониться в приемную, чтобы вызвать врача, оператор не будет отвлекаться, выдаст всю информацию времени прибытия на дом доктора.
Кто поможет при внезапном обострении
Важный момент: можно вызвать доктора домой не только в рамках лечения ОРВИ. Да, в большинстве случаев по заявке приходит терапевт. Но при наличии оснований (продолжительная болезнь, выраженные признаки патологии конкретных органов) вы можете вызвать узкого специалиста – кардиолога, онколога, педиатра, уролога и гинеколога.
Осмотр на дому обычно доставляет куда меньше неприятных ощущений. Хотя при необходимости врач может рекомендовать посещение специально оборудованного кабинета – не всю проблематику состояния человека можно увидеть в рамках домашнего обследования.
Когда обоснован вызов домой?
Общепринятыми условиями, которые подтверждают полезность решения вызвать врача, являются:
- общая слабость (исключает возможность дойти самому до врача из дому);
- температура (чтобы вызвать доктора по своему участку, она должна быть не менее 38 градусов);
- подозрение на сильно заразное заболевание (в том числе, в условиях озвученной сложной эпидемиологической ситуации).
Также вызвать домой (терапевта или специалиста другого отдела частной клиники, т. к. врач городской поликлиники может не согласиться обслужить звонок) стоит при болезнях ребенка, в сезон частых простудных заболеваний. Полезно вызвать доктора на дом, если вы подозреваете у себя или ребенка ветряную оспу, ангину, сердечные патологии. Последние могут серьезно обостриться в дороге, понадобится сопровождение, чтобы добраться до врача.
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