Виды аллергии, развитие пищевой аллергии и перекрестная аллергия

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Аллергические реакции по-своему уникальны и непредсказуемы: нередко начинаясь, как сенсибилизация к одному виду аллергенов, они затем переходят в совершенно иную форму, развивая так называемые перекрестные реакции на аллергены, имеющие определенное сходство в строении молекул с исходным, стартовым сенсибилизирующим веществом. Нередко подобные реакции формируют пищевая аллергия с поллинозом. Как же решать подобную проблему, что делать для ее устранения?
Как изначально возникает аллергия ?
Прежде всего, аллергические реакции возникают после предварительной стадии сенсибилизации к определенному веществу – потенциальному аллергену. Организм может реагировать только на определенные группы аллергенов пищи, лекарств или растений, а также на молекулы сходного строения, изначально сформировав сенсибилизацию к определенному соединению. В развитии аллергических реакций события происходит последовательно, стадийно, от начального, первого этапа сенсибилизации, к последующей патохимической, когда повторная встреча с аллергеном запускает цепь реакций, а также затем – патофизиологическая, когда реализуются непосредственно внешние проявления реакций. Без предварительной сенсибилизации могут реализоваться только псевдо-аллергические или ложные реакции.
Механизмы перекрестной аллергии
На фоне имеющейся уже сенсибилизации, когда иммунная система негативно реагирует на определенные аллергены и формирует реакции со стороны кожи или слизистых, могут проявляться также и реакции на аллергены иного рода. К примеру, на фоне поллиноза возможна перекрестная аллергия с пищевыми продуктами растительного происхождения, что усиливает имеющиеся уже реакции в области глаз, носа и респираторного тракта, либо дает новые реакции со стороны кожи, пищеварительной системы. Это связано с тем, что структура молекул у определенных соединений, попадающих на слизистые или проникающих в организм с пищей – похожа, и иммунная система реагирует на них сходным образом, как на уже знакомые ей аллергены. Такая особенность реагирования существенно усложняет борьбу с аллергией и полную элиминацию аллергенов из окружения пациента.
Пищевая аллергия и опасные продукты
Достаточно часто встречается пищевая аллергия, возникающая как местные, локальные или системные, вплоть до анафилактических, реакции организма на проникновение в тело определенных продуктов питания и аллергенов в них. Из всех компонентов пищи наиболее реактогенны белки, особенно если это экзотические виды продуктов – морская рыба, креветки, крабы. Но опасность для аллергика могут представлять в принципе любые виды пищи, начиная от самых распространенных и заканчивая экзотическими и специфическими. Исключать подобное можно за счет ведения пищевого дневника, с методичным указанием новых продуктов, и контролем реакций переносимости, объемом продуктов и временем их приема.
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