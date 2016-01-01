Выбираем матрас для лежачих больных

В каждой семье может случиться горе, когда пожилой человек заболел и слег. Он не может самостоятельно ухаживать за собой, не может пошевелиться и вставать. Но к сожалению, такое может случиться и вполне со здоровыми, молодыми людьми, когда сердце даст сбои и уложит в постель.

Чтобы сделать жизнь лежачего больного более комфортной, стоит приобрести специальные приспособления. Матрас противопролежневый Armed позволит обеспечить максимальный комфорт. Пожилой человек, это родная душа, и он с годами слабеет, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ему было удобно.

Возможности матраса

В интернет-магазине "DoctorMagic" представлены товары медицинского назначения, которые позволяют укреплять здоровье, поддержать жизненный тонус, а больным, пожилым людям, оказывают максимальную защиту.

Приобретая матрас, можно быть уверенным. что крупнейший производитель Armed создал лучшее для наших пожилых родственников. Выбирая матрас, следует внимательно прочесть инструкцию, и обязательно соблюдать меры безопасности:

Новый матрас следует соединить со специальным компрессором.

Подстилку против пролежней нужно расположить поверх основной постели больного. Изделие это имеет ячейки, которые обладают массажным эффектом.

Перед тем как укладывать больного, следует матрас протестировать самостоятельно - удобно ли будет лежать пожилому человеку.

Кроме этого, для восстановления кровообращения пожилому человеку желательно приобрести в интернет-магазине "DoctorMagic"колючий врачеватель. очень эффективное приспособление.

Лечим колючками

Для лечения различных патологий как у молодых, так и пожилых людей, желательно использовать специальный прибор "колючий врачеватель". Он представляет собой пластину из металлической резины и аппликаторами. Используется если нужно лечить:

Остеохондроз.

Гастрит.

Нарушение сна.

Раздражительность и усталость.

Аппликатор воздействует с помощью игл на рефлекторные зоны человеку. Это благотворно влияет на внутренние органы и кровообращение в целом. Очень хорошо использовать пожилым людям, которые так нуждаются в нашей заботе и защите. Выбирая любую медицинскую технику, нужно стараться чтобы она максимально использовалась, принося только здоровье и радость.

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