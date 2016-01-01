Выбираем матрас для лежачих больных

В каждой семье может случиться горе, когда пожилой человек заболел и слег. Он не может самостоятельно ухаживать за собой, не может пошевелиться и вставать. Но к сожалению, такое может случиться и вполне со здоровыми, молодыми людьми, когда сердце даст сбои и уложит в постель.
Чтобы сделать жизнь лежачего больного более комфортной, стоит приобрести специальные приспособления. Матрас противопролежневый Armed позволит обеспечить максимальный комфорт. Пожилой человек, это родная душа, и он с годами слабеет, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ему было удобно.
Возможности матраса
В интернет-магазине "DoctorMagic" представлены товары медицинского назначения, которые позволяют укреплять здоровье, поддержать жизненный тонус, а больным, пожилым людям, оказывают максимальную защиту.
Приобретая матрас, можно быть уверенным. что крупнейший производитель Armed создал лучшее для наших пожилых родственников. Выбирая матрас, следует внимательно прочесть инструкцию, и обязательно соблюдать меры безопасности:
- Новый матрас следует соединить со специальным компрессором.
- Подстилку против пролежней нужно расположить поверх основной постели больного. Изделие это имеет ячейки, которые обладают массажным эффектом.
- Перед тем как укладывать больного, следует матрас протестировать самостоятельно - удобно ли будет лежать пожилому человеку.
Кроме этого, для восстановления кровообращения пожилому человеку желательно приобрести в интернет-магазине "DoctorMagic"колючий врачеватель. очень эффективное приспособление.
Лечим колючками
Для лечения различных патологий как у молодых, так и пожилых людей, желательно использовать специальный прибор "колючий врачеватель". Он представляет собой пластину из металлической резины и аппликаторами. Используется если нужно лечить:
- Остеохондроз.
- Гастрит.
- Нарушение сна.
- Раздражительность и усталость.
Аппликатор воздействует с помощью игл на рефлекторные зоны человеку. Это благотворно влияет на внутренние органы и кровообращение в целом. Очень хорошо использовать пожилым людям, которые так нуждаются в нашей заботе и защите. Выбирая любую медицинскую технику, нужно стараться чтобы она максимально использовалась, принося только здоровье и радость.
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