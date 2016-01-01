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Выбираем матрас для лежачих больных
ИА БайкалИнформ   
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В каждой семье может случиться горе, когда пожилой человек заболел и слег. Он не может самостоятельно ухаживать за собой, не может пошевелиться и вставать. Но к сожалению, такое может случиться и вполне со здоровыми, молодыми людьми, когда сердце даст сбои и уложит в постель.

Матрас противопролежневый Armed

Чтобы сделать жизнь лежачего больного более комфортной, стоит приобрести специальные приспособления. Матрас противопролежневый Armed позволит обеспечить максимальный комфорт. Пожилой человек, это родная душа, и он с годами слабеет, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ему было удобно.

Возможности матраса

В интернет-магазине "DoctorMagic" представлены товары медицинского назначения, которые позволяют укреплять здоровье, поддержать жизненный тонус, а больным, пожилым людям, оказывают максимальную защиту.

Приобретая матрас, можно быть уверенным. что крупнейший производитель Armed создал лучшее для наших пожилых родственников. Выбирая матрас, следует внимательно прочесть инструкцию, и обязательно соблюдать меры безопасности:

  • Новый матрас следует соединить со специальным компрессором.
  • Подстилку против пролежней нужно расположить поверх основной постели больного. Изделие это имеет ячейки, которые обладают массажным эффектом.
  • Перед тем как укладывать больного, следует матрас протестировать самостоятельно - удобно ли будет лежать пожилому человеку.

Кроме этого, для восстановления кровообращения пожилому человеку желательно приобрести в интернет-магазине "DoctorMagic"колючий врачеватель. очень эффективное приспособление.

Лечим колючками

Для лечения различных патологий как у молодых, так и пожилых людей, желательно использовать специальный прибор "колючий врачеватель". Он представляет собой пластину из металлической резины и аппликаторами. Используется если нужно лечить:

  • Остеохондроз.
  • Гастрит.
  • Нарушение сна.
  • Раздражительность и усталость.

Аппликатор воздействует с помощью игл на рефлекторные зоны человеку. Это благотворно влияет на внутренние органы и кровообращение в целом. Очень хорошо использовать пожилым людям, которые так нуждаются в нашей заботе и защите. Выбирая любую медицинскую технику, нужно стараться чтобы она максимально использовалась, принося только здоровье и радость.

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