"Ветром надуло": герпес и неврит лицевого нерва

Часто мы не обращаем внимания на небольшие сквозняки. Подумаешь, слегка обдует ветерком! А между тем такое даже лёгкое обдувание может привести к печальным последствиям – обострению герпеса или часто связанному с ним невриту лицевого нерва.

Герпес: симптомы и профилактика



Моя бабушка Софья круглый год живёт на даче. Отопление в доме газовое, насос, качающий горячую воду, – электрический. Любые перебои с энергоснабжением – и из крана течёт только холодная вода. И вот после одного такого отключения захотелось бабушке помыться. По её собственному признанию, «водичка была чуть тёплая». Наутро у неё уже болела шея, ныл затылок, а на лице появились герпетические высыпания.

Надо сказать, что герпес у бабушки проявляется давно, причём не относительно безопасного первого типа, который проявляется пузырьками возле губ или на их слизистой, а осложнённый – по-латыни он называется Herpes zoster, иначе опоясывающий герпес. Высыпает он неожиданно и далеко не всегда на коже, а иногда на внутренних органах, причиняя сильные боли. А живёт он, как выяснили учёные, на нервных клетках.

Мы с бабушкой поспешили к врачу, занимающемуся изучением и лечением герпеса, кандидату медицинских наук Виктории Яковлевне Швецовой.

– Опоясывающий герпес вызывается вирусом ветряной оспы – тем самым, от которого дети заболевают ветрянкой, – объяснила она нам. – В детстве ветрянка протекает сравнительно легко: 2-3 дня высокой температуры, высыпания, которые прижигают зелёнкой, и уже через неделю маленький пациент совсем здоров. У взрослых всё гораздо серьёзнее. Если человек не переболел ветряной оспой в детстве, ему желательно всю жизнь держаться подальше от болеющих ею детей. Иначе, заразившись, он проведёт месяц в постели, в том числе 2 недели с температурой до 40°С. Любопытно, что лучшим средством для залечивания пузырьков ветряной оспы по-прежнему считается обыкновенная «зелёнка».

Однако есть случаи, когда ветрянка у взрослых протекает нетипично, проявляясь сразу в форме опоясывающего герпеса, то есть односторонними герпетоформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.

Вирус ветряной оспы может не беспокоить человека всю жизнь. Его активизация произойдет, если в силу разных причин, например из-за хронических заболеваний или из-за гриппа у человека снижается иммунитет. Поэтому, чтобы заставить вирус надежно «заснуть», необходимо, прежде всего, позаботиться об укреплении защитных сил организма.

Виктория Яковлевна дала нам с бабушкой несколько важных советов по профилактике герпеса.

▫ Принимать курсами противогерпетические препараты, использовать мази и кремы на кожных высыпаниях, например, «Ацикловир» – таблетки и наружное средство. При любом выходе на улицу смазывать губы помадой «Ацикловир».

▫ Весной и осенью по 3 месяца пить рекомендованные лечащим врачом мультивитамины для пожилых людей. Во время эпидемий гриппа принимать профилактическими курсами антивирусные препараты.

▫ Не переохлаждаться и не перегреваться. Баня, сауна, длительное пребывание на солнце вредны так же, как и переохлаждение, поскольку и то и другое ведёт к снижению иммунитета у пожилого человека.

▫ Избегать стрессов и бессонницы. При необходимости принимать мягкие снотворные и успокаивающие.

▫ Во время обострений, проявляющихся болями, отёчностью и герпетическими высыпаниями, соблюдать режим полного покоя. Первые несколько дней желательно провести в постели. Надо пользоваться отдельной посудой, полотенцами, постельным бельём, чтобы минимизировать риск заражения близких.

▫ В период ремиссии стараться давать организму небольшие общеукрепляющие нагрузки. Подойдут лёгкая зарядка, скандинавская ходьба на небольшие расстояния, упражнения из лечебной йоги, специально разработанной для пожилых людей.

▫ Правильно питаться: отказаться от острого, жирного, сладкого, жареного, копчёностей, солений, чрезмерно пряных и жгучих приправ. Полезны злаки, особенно пшено и гречка, пророщенные зерновые, варёная или тушёная говядина и рыба. Свинины и птицы, особенно курицы, следует избегать, хотя тушёную или варёную индейку или кролика включать в меню можно. Надо есть больше фруктов и овощей, избегая только гипераллергенных: чёрного винограда и лесной земляники, некоторых сортов мандаринов и красного апельсина.

Теперь моя бабушка старается по возможности придерживаться именно такого жизненного графика.

Когда лицо перекосило...

Неожиданно бабушка пожаловалась на отёчность на шее, затем её лицо довольно сильно перекосило, и всё это сопровождалось высокой температурой. Оказалось, она снова посидела на сквозняке! Мы вызвали «скорую» и отправились в больницу. Там ей поставили диагноз «неврит лицевого нерва».Лечащий врач бабушки Алексей Юрьевич Морозов подтвердил, что среди факторов, провоцирующих это заболевание, главный – местное переохлаждение.

Для начала воспаления достаточно, чтобы область шеи или ушей либо одна сторона лица длительно находилась в потоке холодного воздуха, например под кондиционером или под струёй воздуха при открытом окне во время поездки на автомобиле. Иногда охлаждение происходит незаметно для человека. Поэтому правильно делают женщины, которые, помыв голову, сушат волосы феном и не сразу выходят после этого на улицу даже летом, укутывают мокрые волосы полотенцем или надевают тёплую шапочку и берегутся любых сквозняков. Всё это защищает голову и шею от незаметного замерзания, которое легко может привести к невриту лицевого нерва.

Я попросила Алексея Юрьевича рассказать о других провоцирующих факторах этого заболевания.

– Неврит лицевого нерва может возникать как осложнение одного из штаммов гриппа, – объяснил он. – Мы, врачи, постоянно находящиеся на переднем крае борьбы с заболеваниями, имеем собственную статистику. Согласно ей, весной 2017 года у достаточно большого количества пациентов, перенесших один из штаммов гостившего у нас гриппа, осложнением явился неврит лицевого нерва.

Из доказанных наукой спусковых механизмов возникновения заболевания, – продолжил Алексей Юрьевич, – можно назвать любое инфекционное заболевание, в том числе ОРВИ, хронические патологии и воспалительные процессы ЛОР-органов, а также экстренные хирургические операции при нагноении зубочелюстной системы, травмы челюстей и основания черепа, системные заболевания, некоторые нарушения обмена веществ. Таким образом, любые состояния организма, приводящие к сильному снижению иммунитета, могут осложниться невритом лицевого нерва.

Алексей Юрьевич объяснил также, что при неврите воспаляется седьмой черепной нерв, что приводит к нарушению его функций, а в тяжёлых случаях к полной их утрате. Дело в том, что лицевой нерв проходит в собственном канале в черепе. Когда он отекает вследствие воспаления, происходит его ущемление. Нарушается кровоснабжение нерва, и развивается паралич мускулатуры поражённой части лица. Седьмая пара черепных нервов отвечает за симметричность и мимику лица. А поскольку чаще всего неврит возникает с одной стороны, то и мимическая мускулатура лица не может работать именно с той стороны. Человека, как говорят в простонародье, «перекашивает».

Как себе помочь?

После разговора с А.Ю.Морозовым я отыскала научную литературу, рассказывающую о неврите лицевого нерва. Из неё узнала о редком заболевании: синдроме Ханта – лицевом неврите при опоясывающем лишае! То есть как в случае с моей бабушкой – пробудившийся вирус Herpes zoster сочетается с поражением лицевого нерва. Вирусом герпеса поражаются ганглии (нервные узлы), от которых иннервацию получает слуховой аппарат, миндалины и нёбо, здесь же близко расположены и двигательные ветви лицевого нерва.

Заболевание начинается со стреляющих болей в области уха, затем появляются асимметрия лица, снижение вкусовой чувствительности на передней трети языка, головокружение, звон в ушах,самопроизвольное движение глазного яблока то вправо, то влево, которое на языке медиков называется «горизонтальный нистагм».

При лечении неврита лицевого нерва, помимо лекарств, с успехом можно применять физиотерапию, массаж (самомассаж), гимнастику, иглоукалывание. Самомассаж мы опробовали на себе, и он дал хорошие результаты.

Положите руки на области лица, расположенные перед ушной раковиной и приготовьтесь массировать и тянуть мышцы на здоровой половине лица вниз, а на поражённой – вверх.

Закройте глаза. Спокойно и глубоко подышите 1-2 минуты.

Подушечками указательных пальцев лёгкими круговыми движениями массируйте верхнее веко, то есть круговую мышцу глаз. На здоровой стороне движение должно идти сверху, наружу и вниз, а на поражённой снизу вверх и изнутри наружу. Продолжайте 1-2 минуты.

Положите указательные пальцы рук на крылья носа с двух сторон. На здоровой стороне поглаживайте кожу сверху вниз, а на поражённой – наоборот. Продолжайте 3-4 минуты.

Тремя пальцами руки разглаживайте мышцы в области уголков губ. На здоровой стороне от носогубной складки к подбородку, а на поражённой – от подбородка к носогубной складке. Продолжайте 4-5 минут.

Над бровями четырьмя пальцами массируйте мышцы в разных направлениях. На здоровой стороне к переносице и вниз, на поражённой – к переносице и вверх. Продолжайте тоже не более 5 минут.

Специальную гимнастику при лицевом неврите надо делать 3-4 раза в день по 20-30 минут перед зеркалом. Для начала вы должны осознать, что, выполняя этот гимнастический комплекс, вы заново учите своё лицо нормальной и естественной мимике, поэтому нельзя пропускать занятия, относиться к ним нужно ответственно и выполнять упражнения педантично.

Выполнять лечебную гимнастику надо обязательно перед зеркалом, предварительно в течение 3-4 минут глубоко подышав и расслабившись. Затем сосредоточьтесь на работе мимических мышц поражённой стороны. Выполняя упражнения, обязательно придерживайте пальцами мышцы на здоровой половине лица, иначе они могут «перетянуть» на себя всю нагрузку. Для большей точности можно использовать часы с секундомером.

Упражнение 1. Крепко зажмуриваем глаза на 10-15 секунд.

Упражнение 2.Как можно выше поднимаем верхние веки и брови и остаёмся в таком положении 10 секунд.

Упражнение 3.Медленно нахмуриваем брови, будто решаем трудную задачу, остаёмся в этом положении 5-10 секунд.

Упражнение 4.Медленно раздуваем крылья носа, втягивая воздух через нос постепенно. Указательные или средние пальцы кладём на крылья носа и давим на них, сопротивляясь потоку воздуха. Упражнение выполняется 5-10 раз.

Упражнение 5.Улыбаемся своему отражению в зеркале как можно шире – так, чтобы видны были все зубы. Выполняем 7-8 раз размеренно и медленно.

Упражнение 6.Глядя в зеркало, широко улыбаемся закрытым ртом с сомкнутыми губами, произнося звук «и». Делаем 5-6 движений.

Упражнение 7.Помещаем за щеку с поражённой стороны небольшой грецкий орех и пробуем разговаривать.

Упражнение 8.Надуваем щёки и задерживаем дыхание на 15-20 секунд. Повторяем 3-4 раза.

Упражнение 9.Стараемся сложить язык трубочкой, прикрываем губы и медленно дышим ртом в течение 2-3 минут.

Упражнение 10.Выполняем круговые движения языком между щекой и зубами в течение 2-3 минут.

Этот несложный комплекс лечебной гимнастики больному сначала будет нелегко делать, только упорство поможет научить мускулатуру лица снова работать правильно.

Если через 3 месяца после начала заболевания не удалось вернуть нормальную мимику и лицо остается перекошенным, то необходимо хирургическое вмешательство. Хирурги проводят аутотрансплантацию: берут нерв с ноги пациента и один его конец подшивают к лицевому нерву на здоровой стороне, а другой – к мышцам на поражённой стороне.

Получаемый таким образом здоровый нервный импульс заставляет сокращаться мимические мышцы с двух сторон одновременно. Провести хирургическую операцию по восстановлению работы мускулатуры лица надо не позднее, чем через 10-12 месяцев после пережитого заболевания, иначе произойдёт необратимая атрофия мимических мышц на поражённой стороне.

По инф. 3vozrast.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ