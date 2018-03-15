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Вестибулопластика – одна из услуг клиники «32 Дент»

Агнесса ЛИ   
15 Марта 2018 г.
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Вестибулопластика – одна из услуг клиники «32 Дент»

Сеть стоматологических клиник «32 Дент» предлагает квалифицированное выполнение вестибулопластики опытными хирургами-стоматологами.

Это операция в области преддверия ротовой полости, когда в зоне между зубами и губами выполняются микро-разрезы. Манипуляция необходима для устранения имеющихся дефектов хирургическим и другими путями.

Для чего нужна вестибулопластика?

  • Для эффективного лечения хронических заболеваний десен.
  • С целью коррекции речевых дефектов.
  • Как подготовительный этап к имплантации и протезированию.
  • Чтобы откорректировать эстетические несовершенства.
  • В качестве предварительного этапа перед лоскутной операцией на деснах.
  • Для профилактики заболеваний зубов, десневой ткани.

Сеть клиник «32 Дент» выполняет как классическую хирургическую, так и лазерную вестибулопластику.

Вестибулопластика – одна из услуг клиники «32 Дент»

Основные этапы вестибулопластики

  1. Шаг №1 – выполняется местное обезболивание зоны вмешательства.
  2. Шаг №2 – делаются надрезы (с помощью скальпеля или лазера), тем самым отделяя ткань от надкостницы, иссекая мышечную ткань.
  3. Шаг №3 – к надкостнице крепится лоскут слизистой оболочки, после чего на зону вмешательства накладывается стерильная повязка.

Операция занимает приблизительно 30-40 минут, выполняется как взрослым, так и детям (в том числе дошкольного возраста). В среднем, рана заживает около 10-14 суток.

Получите полную профессиональную консультацию по поводу вестибулопластики, записавшись на прием к стоматологу по телефону: +7 (495) 266-47-76.

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