Весна пришла: одевайтесь теплее!

Из года в год конец зимы и начало весны — рекордсмены по количеству заболевших ОРВИ, напоминает "МК-Латвия" . Многие люди спешат скинуть лишнюю одежду, забывая знаменитую русскую пословицу: «Пришел марток, надевай семь порток». Врачи еще раз напоминают, что делать, чтобы снизить вероятность заболеть в этот период.

1. Во-первых, при минусовой температуре не спешите отказываться от привычки одеваться многослойно и отдавайте предпочтение шерстяным вещам. Самое главное, по словам врачей, — закутать сосудистые участки, шейно-воротниковую зону и уши. В этом случае можно даже ходить с открытой головой, перепады температур будут не страшны.

2. Также врачи настоятельно рекомендуют не голодать. Организму в этот период необходимы силы для поддержания нормальной деятельности. Особенно рекомендуется поесть перед выходом на улицу. Если же вам предстоит провести на открытом воздухе целый день, возьмите с собой перекус.

3. Не менее важно — избегать лишних переживаний. Стресс действует на организм так же, как и холод, то есть нагрузка будет только усилена.

4. Кроме того, находясь при минусовой температуре на улице, нужно контролировать свое дыхание: вдыхать медленно и не очень глубоко. По мнению специалистов, такая методика успокаивает нервную систему и позволяет быстрее приспособиться к холоду.

5. Пейте правильные напитки! Давно известно, что алкоголь согреву не поможет. При выходе на холод после употребления спиртного в организме сначала происходит расширение, а потом очень сильный спазм сосудов. А кто не верит, тот рискует заработать инсульт или инфаркт.

От кофе организм тоже не почувствует согревающего эффекта. Лучше всего в прохладную погоду отдать предпочтение горячему шоколаду, какао и чаю с добавлением имбиря, лимона, специй. Это к тому же профилактика ОРВИ.

Также рекомендуется модный нынче пряный чай латте. Кстати, по мнению врачей, подойдут даже пунши, глинтвейны и гроги, но при условии, что они будут выпиты в помещении и сразу после этого человек на улицу не выйдет.

Источник: www.mklat.lv

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