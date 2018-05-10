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Вернуть стройность поможет ультразвуковая кавитация
Агнесса ЛИ   
10 Мая 2018 г.
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zhivot

Женщинам любого возраста хочется хорошо выглядеть, быть стройной, подтянутой и иметь красивую гладкую кожу. И сейчас есть способ добиться желаемого результата проще и быстрее.

Ульразвуковая кавитация приходит на помощь в случаях, когда диеты и занятия спортом не дают желаемого эффекта.
О том, как кавитация помогает бороться с жировыми отложениями, а также сразу записаться на процедуру можно здесь: http://ck7.ru/services/dlya-tela/kavitatsiya-uz-liposaktsiya.html .

кавитация


Раньше единственным надёжным способом избавиться от лишних жировых отложений и быстро привести тело в порядок была липосакция. Но это оперативное вмешательство со всеми вытекающими последствиями, а также возможными осложнениями. Поэтому далеко не каждая женщина готова была пойти на такое.

Кавитация настолько эффективна, что её называют безоперационной липосакцией или аппаратной УЗи-липосакцией. При высокой результативности процедура безболезненна, проста и после неё не нужен период восстановления и, конечно, не требуется пребывание в стационаре.

Для кавитации используется устройство, которое вырабатывает ультразвук определённой частоты. В результате жировые клетки разрушаются, а жир переходит в более лёгкую форму и выводится из организма. При этом ультразвуковые колебания влияют только на подкожный жир, а все остальные органы и ткани не затрагиваются и не повреждаются.

То есть аппаратная УЗИ-липосакция напрямую воздействует на подкожно-жировую клетчатку, уменьшая её количество.

Эффект бывает заметен после первой же процедуры. А в целом можно избавиться от нескольких сантиметров на талии или бедрах. Но для этого потребуется несколько посещений.

Часто возникает вопрос, можно ли сочетать кавитацию с другими методами снижения веса?

Да, безусловно. Ведь ультразвуковая кавитация действует только на имеющиеся жировые отложения, не изменяя обменные процессы. Поэтому стоит поддерживать и закреплять полученный результат с помощью правильного питания и физкультуры, иначе исчезнувшие сантиметры и килограммы могут постепенно вернуться. Хотя и не так быстро как раньше. Ведь у кавитации есть ещё один плюс: в обработанных ультразвуком зонах образование жировых отложений затрудняется.

Как и у любой процедуры, у кавитации есть свои противопоказания, но их относительно не много:

-онкология
-сахарный диабет
-нарушение свёртываемости крови
- беременность и кормление грудью
- серьёзные заболевания внутренних органов.
Для лучших результатов безоперационную липосакцию рекомендуется совмещать с другими процедурами, например, прессотерапией, массажем и так далее.

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