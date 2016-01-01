В какой стране лучше всего провести эндопротезирование коленного сустава с учетом периода реабилитации?

В зависимости от диагноза хирург ортопедического профиля может назначить операцию по замене коленного сочленения либо включающую полное протезирование имплантами, либо частичную замену недееспособных частей на искусственный аналог. Врач заранее, на основании диагностических данных, должен спланировать, какой вид операции необходим пациенту, и каким способом ему будут производить эндопротезирование коленного сустава.

Хирург изначально принимает решение по следующим вопросам, касающимся операции и закупки необходимых материалов:

замена каких частей сочленения будет произведена в ходе операции, тотальная или частичная;

как лучше установить имплант – цементным, бесцементным или гибридным способом;

имплант из какого материала произведет лучший эффект от лечения – из керамики или нержавеющей стали.

Помимо этого врач совместно с пациентом должен подобрать вид анестезии. Наркоз может быть эпидуральным (укол в межпозвонковое пространство) или полным. Специалист заранее планирует все риски, и подготавливает все необходимые материалы для предотвращения нестандартных ситуаций в ходе операции.

Эндопротезирование коленного сустава сегодня практикуют клиники во многих странах мира. Практически все предлагают одни из самых лучших имплантов известных брендов. В России также можно провести эту операцию, либо в платных клиниках, либо по квоте в государственных больницах и некоторых частных центрах. В этой сфере также специализируются отдельные больницы в Украине. Поскольку операции по квоте проводятся исходя из очередности, а ждать иногда приходится от полугода до года, и даже больше, то многие пациенты начинают искать самостоятельно клиники, где им проведут эндопротезирование. Но нужно понимать, что реабилитация после эндопротезирования коленного сустава также очень важна. Врачи настоятельно рекомендуют проходить первый этап восстановления после выписки из больницы в специальном реабилитационном центре. Только в самых крайних случаях стоит проводить самостоятельную адаптационную программу.

В РФ и Украине операции по замене коленного сустава проводятся без дополнительных услуг по реабилитации. Стоимость операции в клиниках Украины, с учетом тотального протезирования стоит в российских рублях порядка 210 тыс. И это без предварительной консультации, диагностики и вторичной реабилитации (после выписки). Чтобы понимать, во что обойдется вся операция, нужно суммировать все статьи затрат. К примеру, клиники Чехии, предлагая ознакомиться с прейскурантом цен на предполагаемые услуги, указывают, что сумма операции будет включать диагностику и постоперационный период реабилитации. В Праге очень хорошо развиты такие направления в медицине, как ортопедия и травматология. Врачи в Чехии очень компетентны, да и отзывы о клиниках этой страны практически всегда положительны. Согласно ценам на услуги, операции в европейских клиниках стоят приблизительно столько:

Израиль

16-20 тыс. USD

Россия

45-230 тыс. Руб.

Германия

12-16 тыс. EUR

Литва

8-10 тыс. EUR

Чехия

8-70 тыс. EUR

Выбирая клинику на родине или за рубежом, главное помнить, что качественное оперативное вмешательство избавит от необходимости проводить повторные операции, а грамотно проведенный период реабилитации позволит пользоваться эндопротезом как родным.

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