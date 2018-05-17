В «32 Дент» доступна установка бескаркасной керамики E.Max

Сеть клиник «32 Дент» презентует бескаркасные коронки и виниры E.Max из материала премиум-класса. Разработка в области современной стоматологии уже доступна и вам.

Что такое E.Max?

Прессованная безметалловая керамика производства компании Ivoclar (Германия) - это не просто масса из керамики, а цельная система со стеклокерамическим и диоксидоциркониевым каркасом. Благодаря кристаллам лейцита, коронки получаются прочными – надежнее, чем протезы на металлическом каркасе.

Особенности бескаркасной керамики Е.Max

коронки с точностью повторяют цвет, прозрачность, блеск естественного зуба;

их толщина – минимальная, и поэтому зуб практически не нуждается в предварительной обточке;

керамика не окисляется, служит на протяжении длительного срока – около 20 лет;

полная совместимость с биологическими тканями и жидкостями;

на поверхности не накапливается зубной налет, за ними просто и приятно ухаживать.

3 шага для установки E.Max

Подготовка к протезированию: первичный осмотр, чистка, замеры. Препарирование зубов, снятие слепков. На место удаленного зуба ставится временная конструкция. Примерка и фиксация бескаркасной коронки или винира.

С чего начать?

Запишитесь на первичную консультацию в клинику «32 Дент», чтобы как можно быстрее с помощью технологии E.Max реализовать мечту о красивой и безупречной улыбке!

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