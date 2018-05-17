В «32 Дент» доступна установка бескаркасной керамики E.Max

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Агнесса ЛИ
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17 Мая 2018 г.
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Сеть клиник «32 Дент» презентует бескаркасные коронки и виниры E.Max из материала премиум-класса. Разработка в области современной стоматологии уже доступна и вам.
Что такое E.Max?
Прессованная безметалловая керамика производства компании Ivoclar (Германия) - это не просто масса из керамики, а цельная система со стеклокерамическим и диоксидоциркониевым каркасом. Благодаря кристаллам лейцита, коронки получаются прочными – надежнее, чем протезы на металлическом каркасе.
Особенности бескаркасной керамики Е.Max
- коронки с точностью повторяют цвет, прозрачность, блеск естественного зуба;
- их толщина – минимальная, и поэтому зуб практически не нуждается в предварительной обточке;
- керамика не окисляется, служит на протяжении длительного срока – около 20 лет;
- полная совместимость с биологическими тканями и жидкостями;
- на поверхности не накапливается зубной налет, за ними просто и приятно ухаживать.
3 шага для установки E.Max
- Подготовка к протезированию: первичный осмотр, чистка, замеры.
- Препарирование зубов, снятие слепков. На место удаленного зуба ставится временная конструкция.
- Примерка и фиксация бескаркасной коронки или винира.
С чего начать?
Запишитесь на первичную консультацию в клинику «32 Дент», чтобы как можно быстрее с помощью технологии E.Max реализовать мечту о красивой и безупречной улыбке!
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