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В «32 Дент» доступна установка бескаркасной керамики E.Max
Агнесса ЛИ   
17 Мая 2018 г.
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В «32 Дент» доступна установка бескаркасной керамики E.Max

Сеть клиник «32 Дент» презентует бескаркасные коронки и виниры E.Max из материала премиум-класса. Разработка в области современной стоматологии уже доступна и вам.

Что такое E.Max?

Прессованная безметалловая керамика производства компании Ivoclar (Германия) - это не просто масса из керамики, а цельная система со стеклокерамическим и диоксидоциркониевым каркасом. Благодаря кристаллам лейцита, коронки получаются прочными – надежнее, чем протезы на металлическом каркасе.

В «32 Дент» доступна установка бескаркасной керамики E.Max

Особенности бескаркасной керамики Е.Max

  • коронки с точностью повторяют цвет, прозрачность, блеск естественного зуба;
  • их толщина – минимальная, и поэтому зуб практически не нуждается в предварительной обточке;
  • керамика не окисляется, служит на протяжении длительного срока – около 20 лет;
  • полная совместимость с биологическими тканями и жидкостями;
  • на поверхности не накапливается зубной налет, за ними просто и приятно ухаживать.

3 шага для установки E.Max

  1. Подготовка к протезированию: первичный осмотр, чистка, замеры.
  2. Препарирование зубов, снятие слепков. На место удаленного зуба ставится временная конструкция.
  3. Примерка и фиксация бескаркасной коронки или винира.

С чего начать?

Запишитесь на первичную консультацию в клинику «32 Дент», чтобы как можно быстрее с помощью технологии E.Max реализовать мечту о красивой и безупречной улыбке!

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