Успешное избавление от алкоголизма в Москве

Количество людей, попавших в плен алкогольной зависимости, поистине огромно, причем не только в России, но и по всему миру. До сих пор распространено мнение, что алкоголика можно успешно вылечить домашними средствами.

Рецептами и волшебными способами как «вылечить алкоголизм за один раз» переполнен весь интернет.

На самом деле это огромное и, к сожалению, очень распространённое заблуждение. Алкогольная зависимость – серьёзное заболевание, требующее лечения у специалистов.

Например, при лечении алкоголизма в Москве применяют разные методики избавления от зависимости, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Давно доказано, что хорошие результаты при лечении алкоголизма приносит комплексный подход и участие врачей разного профиля: наркологов, психологов, психиатров и других специалистов.

Квалифицированные специалисты помогут избавиться от зависимости и вернуться к трезвой жизни

При этом лучше всего, если пациент лечится в стационаре. Тогда больному легче соблюдать все условия лечебной программы.

В некоторых случаях возможно лечение алкоголизма на дому, но имеется виду не применение домашних средств, а врачебная помощь, которая оказывается амбулаторно. На такое можно пойти, если больной по каким-то причинам не может находиться в больнице длительное время, но готов пройти лечение.

Но есть ряд ограничений: длительные неоднократные запои, тяжёлый абстинентный синдром, алкогольное отравление, острый алкогольный психоз. Во всех перечисленных случаях возникает состояние, угрожающее не только здоровью, но и жизни больного.

Поэтому если врач настаивает на том, чтобы положить алкоголика в стационар, лучше прислушаться к мнению специалиста.

Зависимость - состояние очень коварное, от него трудно избавиться. Чтобы вылечиться и вернуться к трезвой жизни нужно запастись терпением и верой.

В выздоровлении больного должны принимать участие родные и близкие, без поддержки семьи алкоголику очень трудно начать вести трезвый образ жизни.

Почему же лечение алкоголизма иногда заканчивается неудачно и наступает срыв?

Основные причины возврата к прежним привычкам:

Прохождение только части курса лечения.

Игнорирование рекомендаций врачей, отказ от реабилитационной программы

Возврат в прежний круг общения

Противодействие семьи

Невозможность вести трезвый образ жизни, неприятие себя в новой роли, не умение жить по-другому

Избирательность воспоминаний: больной игнорирует негативные моменты употребления, «забывает» о всех проблемах и неприятностях, а помнит только об удовольствии, которое доставлял алкоголь.

Чтобы закрепить эффект лечения и снизить риск рецидива, необходимо полностью пройти курс реабилитации после избавления от физической зависимости. Это поможет вернуться в общество и семью.

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