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У пациентов есть не только права, но и обязанности. А какие?
|По инф. sobesednik.ru
|22 Января 2020 г.
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О правах пациентов написано и сказано уже немало. Однако мало кто задумывается о том, что у пациентов существуют не только упомянутые выше права, но и вполне определенные обязанности.
Пациенты обязаны соблюдать распорядок лечебного учреждения и выполнять предписания врача
О том, что входит в это понятие и чем может грозить человеку несоблюдение подобных правил, рассказывает юрист Олег Рабушенко:
«Действительно, действующее законодательство предусматривает не только права, но и некоторые обязанности для лиц, обращающихся за медицинской помощью, – рассказывает эксперт. – В частности, общие обязанности пациентов указаны в ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Гражданам следует заботиться о сохранении своего здоровья; проходить медицинские осмотры, обследования и лечение, а также не забывать о профилактике заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих».
По словам юриста, прямой ответственности за нарушение этих обязанностей законом не предусмотрено, однако пренебрежение ими может привести к неблагоприятным последствиям. «Так, за отказом от прохождения медицинских осмотров, а также обследования и лечения в некоторых случаях может последовать отказ работодателя в допуске работника к работе (или отстранение его от работы) без начисления заработной платы на весь период отстранения (ст. 8, 10 и 13 закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и ст. 9 закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)), – отмечает юрист. – А за неисполнение требований лечиться от заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также от инфекционных заболеваний контролирующие органы могут применить меры вплоть до принудительной госпитализации. Об этом говорится в статье 33 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Режим без нарушений
Существует и еще одна категория обязанностей пациентов – так называемые административные. «К примеру, пациенты должны соблюдать правила внутреннего распорядка ЛПУ, в том числе режим работы, правила поведения и т. д.
В противном случае медики вправе внести соответствующие отметки в лист нетрудоспособности, которые могут повлиять на выплаты по больничному листу.
Другая обязанность пациентов – выписаться из больницы в связи с достижением положительного результата лечения. В отношении недееспособных пациентов такая обязанность возлагается на их родственников.
После подписания информированного добровольного согласия пациенты обязаны сообщать врачу достоверную информацию о себе, об изменении состояния своего здоровья, выполнять предписания врача.
Общий гражданский долго обязывает пациентов проявлять в общении с врачами уважение и такт. За унижение чести и достоинства врача пациента можно привлечь к административной ответственности (ст. 5.61 КоАП РФ)», – поясняет юрист.
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