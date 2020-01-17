Травы: польза или вред?

Большинство людей считают травы весьма полезными для поддержания общего тонуса и гармоничного функционирования организма. Но когда речь заходит о лечении болезней травами, скептицизм, как правило, возрастает. Разбираемся: где польза, а где вред от использования трав?

Авран врачебный

Растение ценно своим мощным протигельминтным действием, но прием больших доз приводит к безудержной длительной блевоте, проносу с кровью и кольками, поражение почек, судорог, нарушения сердечной деятельности, временами - коллапса и остановки дыхания. Авран очень ядовитый, потому его употребляют лишь после рекомендаций квалифицированного врача - в случаях, когда препарат ничем нельзя заменить. Но и здесь стоит помнить - даже незначительная передозировка делает человека невосприимчивым к зеленой части спектра. Это особенно опасно для водителей. Потеряв способность адекватно реагировать на сигналы светофора, человек за рулем может нанести вред себе и другим участникам движения.

Алоэ (столетник)

Применение препаратов алоэ влечет за собой прилив крови к органам малого таза. Потому эти средства противопоказаны при маточных кровотечениях, избыточных и длительных менструациях, разных формах геморроя. Вещества, которые содержатся в алоэ, усиливают перистальтику кишечнику и нередко провоцируют воспаление толстой кишки. Кроме того, растение стимулирует выработку желчи, потому может составлять опасность при желчнокаменной болезни с большими камнями (камень выйдет из пузыря и застрянет в проливе, тогда придется делать операцию). Запрещается употреблять препараты алоэ при всех острых воспалениях органов желудочно-кишечного тракта, почек (нефрите, пиелити), печенки, мочевого пузыря и при тяжелых сердечнососудистых заболеваниях, в частности, в стадии декомпенсации. Также нельзя принимать препараты алоэ беременным женщинам, особенно после шести месяцев вынашивания плода - средство может спровоцировать выкидыш.

Алоэ принадлежит к сильным биостимуляторам - в отдельных случаях может спровоцировать не только кровотечения, но и ускорение роста опухолевых клеток. А у некоторых людей алоэ даже при местном, внешнем применении запускает аллергическую реакцию в виде острого дерматита. Во врачебной практике были даже случаи анафилактического шока при инъекции алоэ или закапывании целебного сока в нос.

Бессмертник (тмин песчаный)

Повышает артериальное давление. Потому его нельзя долго применять при гипертонии.

Свекла обычная

Не совсем трава, но всё-таки свежеотжатый сок свеклы провоцирует сильный спазм кровеносных сосудов. Потому жидкости дают отстояться два-три часа (чтобы были выветрившимися опасные летучие фракции), а уже тогда выпивают. Кроме того, свекольный сок противопоказан при почечнокаменной болезни, воспалении почек, сахарном диабете и других нарушениях обмена веществ.

Валериана (корень)

Если употреблять настойку валерианы долго и в большом количестве, можно «замучить» органы пищеварения, получить головную боль, тошноту, возбужденое состояние, проблемы в работе сердца, снижения остроты слуха и зрения, снижение умственной и физической работоспособности и тому подобное. Кроме того, побочные эффекты могут появиться и при четком соблюдении инструкции - это зависит от индивидуальных особенностей организма. В любом случае валериана противопоказана при депрессии и других заболеваниях, которые сопровождаются притеснением деятельности центральной нервной системы; детям в возрасте до 12 годов, женщинам во время беременности и кормления грудью.

Гранат (плоды)

Витаминный гранатовый сок нужно обязательно разбавлять водой, прежде чем пить. Дело в том, что в нем содержатся много разных кислот, которые раздражают желудок и разъедают эмаль зубов. Соответственно, 100% сок заморских плодов противопоказан при заболеваниях органов пищеварения (при язве может повлечь кровотечение) и чувствительности зубов.

Душица обычная

Это противовоспалительное средство нельзя употреблять при беременности, потому что душица действует абортивно.

Мята перечная

Растение нередко называют женской травой - она помогает уменьшить боль и неприятные ощущения во время менструации, успокоиться, снять мускульные и сосудистые спазмы. Но ментол, который содержится в благоухающих листочках, при передозировании замедляет сердечный ритм (у человека появляется боль в сердце) и осложняет работу дыхательной системы (бронхоспазм и даже остановку дыхания). Потому мятные настойки нужны с осторожностью употреблять людям, больным бронхиальной астмой и брадикардией. А еще ментол уменьшает артериальное давление, которое делает мятные препараты опасными для гипотоников (у них давление и без того очень низкое, поэтому после такого напитка больной может потерять сознание). Избыточное употребление мятного чая (больше трех стаканов на день) может снизить эрекцию даже у здорового мужчины.

Мелисса запашная

Народная медицина очень ценит мелиссу как прекрасное успокоительное средство, которое снимает спазмы, преодолевает тревогу и раздражительность. Впрочем не все знают, что в состав этой травы входит цитраль - слаботоксичное вещество, которое существенно понижает артериальное давление, влечет замедление частоты дыхания и пульса. Потому врачи предостерегают: постоянный прием отваров из мелиссы (ежедневно на протяжении двух-трех недель) может «одарить» человека головной болью, преимущественно в лобово-скроневой области, быстрой утомляемостью, сонливостью, головокружениями и серьезными расстройствами желудка. Пациентам, которые проходят курс лечения препаратами мелиссы, лучшее не садиться за руль автомобиля и не выполнять потенциально опасную работу, которая требует повышенной внимательности и быстрой реакции (например, запускать сечкарню или ремонтировать крышу). А людям, которые плохо чувствуют себя через слишком низкое давление, мелисса вообще противопоказана.

Будьте аккуратны при использовании этих трав, рекомендуется выбирать уже готовые средства из натуральных природных даров в проверенных местах, например, в интернет-магазине МинеМаркет.

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