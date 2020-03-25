Так ли страшен кофе для давления?

Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую...
"РГ" пишет: эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, чем питаются мировые лидеры. Под микроскопом оказался рацион президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро...
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
Петербургский кардиолог рассказал, вреден ли кофе для людей с повышенным давлением.
Кофе не так вредит гипертоникам, как часто думают
Споры вокруг воздействия кофе на человеческий организм не утихают до сих пор. Кардиолог Александр Сонин рассказал о свойствах напитка и мифах вокруг него.
По словам врача, в обществе бытует мнение, что кофе вреден и вызывает сердечно-сосудистые заболевания, однако на самом деле это не так. В своих утверждениях Сонин сослался на академика РАН, профессора Ирину Чазову.
«При регулярном употреблении кофе не повышает, как мы привыкли думать, а, наоборот, снижает артериальное давление», — объяснил кардиолог.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что кофеин помогает в борьбе с ожирением.
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Удивительную вещь мне довелось услышать от врачей. Они сказали, что для нормализации уровня холестерина необходимо употреблять небольшой кусочек сала. И ещё желательно с чесноком! Но ведь сало считается жирным продуктом. А тут говорят о пользе. Кроме того, медики употребили словосочетание «диетический продукт». Вообще в гол
ове всё перемешалось! Стереотипы рухнули. Андрей Кремнёв
"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.
Зарубежные диетологи перечислили еду и напитки, регулярное употребление которых увеличивает риск развития диабета, проблем с сердцем и других недугов, сообщает "РГ". Причем, некоторые из этих продуктов считаются здоровой альтернативой вредной пище.
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На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
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