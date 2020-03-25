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Так ли страшен кофе для давления?
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2020 г.
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kofe

Петербургский кардиолог рассказал, вреден ли кофе для людей с повышенным давлением.

Так ли страшен кофе для давления?

Кофе не так вредит гипертоникам, как часто думают

Споры вокруг воздействия кофе на человеческий организм не утихают до сих пор. Кардиолог Александр Сонин рассказал о свойствах напитка и мифах вокруг него.

По словам врача, в обществе бытует мнение, что кофе вреден и вызывает сердечно-сосудистые заболевания, однако на самом деле это не так. В своих утверждениях Сонин сослался на академика РАН, профессора Ирину Чазову.

«При регулярном употреблении кофе не повышает, как мы привыкли думать, а, наоборот, снижает артериальное давление», — объяснил кардиолог.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что кофеин помогает в борьбе с ожирением.

 

По инф. rosbalt.ru

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