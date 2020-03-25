Так ли страшен кофе для давления?

Петербургский кардиолог рассказал, вреден ли кофе для людей с повышенным давлением.

Кофе не так вредит гипертоникам, как часто думают

Споры вокруг воздействия кофе на человеческий организм не утихают до сих пор. Кардиолог Александр Сонин рассказал о свойствах напитка и мифах вокруг него.

По словам врача, в обществе бытует мнение, что кофе вреден и вызывает сердечно-сосудистые заболевания, однако на самом деле это не так. В своих утверждениях Сонин сослался на академика РАН, профессора Ирину Чазову.

«При регулярном употреблении кофе не повышает, как мы привыкли думать, а, наоборот, снижает артериальное давление», — объяснил кардиолог.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что кофеин помогает в борьбе с ожирением.

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По инф. rosbalt.ru