Свобода от зависимости: поможет кодирование от алкоголизма

Лечение алкогольной зависимости включает в себя целый комплекс мер, которые в итоге помогают больному справиться с проблемой и отказаться от употребления спиртного. Самой надежной и долгосрочной защитой от зависимости является кодирование.
Кодирование от алкоголизма в Москве предлагает клиника «Социальный нарколог» http://narcoclinica.moscow/kodirovka-ot-alkogolya/. Уже более 10 лет опытные врачи помогают пациентам побеждать зависимость от алкоголя.
Применяются только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя методы кодировки. Обязателен индивидуальный подход, методика подбирается с учётом состояния здоровья, стажа алкоголизма, степени мотивации самого человека.
Часто в лечении алкоголика больше заинтересованы родственники, чем сам зависимый и этим пользуются недобросовестные организации, которые предлагают всяческие способы «кодирования» без ведома и согласия пациента.
Врачи предупреждают: это опасно и противозаконно, результаты абсолютно непредсказуемы!
Поэтому лучше обращаться к профессиональным специалистам в сертифицированную наркологическую клинику. В московской клинике «Социальный нарколог» с зависимым будут работать психологи, которые мотивируют больного начать лечение.
После этого нарколог обязательно соберет все сведения о жизни и здоровье пациента, при необходимости направит на обследование. Все это необходимо, чтобы подобрать эффективный метод кодирования и не навредить здоровью.
Кодирование от алкоголизма в московской клинике проводится двумя способами:
С помощью медикаментов, которые подбираются индивидуально.
С помощью внушения и гипнотерапии.
Оба способа давно применяются и хорошо действуют, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
Подробно обо всём расскажет нарколог на консультации.
Какой бы метод кодирования не был выбран, успех напрямую зависит от желания самого человека вести в дальнейшем трезвую жизнь.
Следует иметь в виду, что если зависимый попадает в прежнее окружение, то он может не справиться с собой и произойдет срыв. Если такое случилось, нужно немедленно обратиться к врачу-наркологу, а не пытаться справиться своими силами.
И еще: любое кодирование не вечно и имеет свой срок действия. Если человек сам твёрдо решил бросить пить, то кодирование помогает отвыкнуть от спиртного и в дальнейшем повторение может не потребоваться. Но так бывает далеко не всегда. Поэтому, для предотвращения рецидива, по окончании срока кодирования нужно обязательно проконсультироваться у нарколога.
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