Сухой кашель у ребенка

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Кашель – это не заболевание, а симптом различных заболеваний, который не стоит оставлять без внимания. Не всегда аптечные леденцы с мятой, шалфеем или стакан теплого молока с медом могут устранить проблему. Кашель сухой у ребёнка может появиться по разным причинам, рассмотрим ниже некоторые из них.
Виды и причины сухого кашля
Самой очевидной и распространённой причиной является последствие простуды и инфекционных заболеваний. Что касается видов, то специалисты медики выделяют несколько:
- Острый. Этот вид требует наиболее тщательного изучения и внимания. Обычно, он свидетельствует о начале воспаления у малыша, наличие инфекции после переохлаждения или же попадание вируса. Если вовремя обратиться к врачу на этом этапе, то можно рассчитывать на скорое выздоровление.
- Длительный кашель до 3 месяцев. Симптом не вылеченного до конца респираторного заболевания. Либо родители оставили без внимания, либо ребёнок не вылечился до конца и пошел в школу – причин много. Если не ликвидировать симптом во время, то осложнения могут пойти на внутренние органы дыхания: бронхи и лёгкие.
- Хронический сухой кашель. Затяжной кашель предоставляет наиболее опасное состояние. Иммунитет ребёнка настолько ослаблен, что долгое время не может побороть попавшую в детский организм инфекцию или же вирус. Стоит немедленно обратиться в клинику и провести полное исследование дыхательных путей.
Как можно помочь ребёнку для облегчения состояния
Мы уже поняли, что необходимо вызвать врача на дом, но что способны сделать родители в домашних условиях, чтобы помочь своему малышу? Ведь кашель может стать причиной беспокойного сна, раздражительности и повышенной усталости.
Ещё наши бабушки использовали различные безвредные народные средства. Они натуральны и могут быть использованы не только взрослыми, но и детьми.
- Молоко с мёдом отлично смягчает горло и гортань. Оно должно быть теплое или комнатной температуры, но ни в коем случае не горячее.
- Малиновый или смородиновый чай также благоприятно воздействуют на носоглотку. Делается он очень просто: пару чайных ложек варенья или замороженных ягод нужно растолочь в чашке и залить теплой водой. По желанию можно добавить мёд или сахар.
- Бананы, а в особенности банановое пюре, будет вкусным и сладким лекарством, которое приходится по душе почти каждому ребёнку.
- Полоскания содой, йодом и морской солью очень эффективны. Соль действует обеззараживающе и убивает патогенные бактерии.Мятные леденцы могут временно облегчить состояние.
Берегите здоровье своих детей!
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