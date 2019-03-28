Сухой кашель у ребенка

Кашель – это не заболевание, а симптом различных заболеваний, который не стоит оставлять без внимания. Не всегда аптечные леденцы с мятой, шалфеем или стакан теплого молока с медом могут устранить проблему. Кашель сухой у ребёнка может появиться по разным причинам, рассмотрим ниже некоторые из них.

Виды и причины сухого кашля

Самой очевидной и распространённой причиной является последствие простуды и инфекционных заболеваний. Что касается видов, то специалисты медики выделяют несколько:

Острый. Этот вид требует наиболее тщательного изучения и внимания. Обычно, он свидетельствует о начале воспаления у малыша, наличие инфекции после переохлаждения или же попадание вируса. Если вовремя обратиться к врачу на этом этапе, то можно рассчитывать на скорое выздоровление. Длительный кашель до 3 месяцев. Симптом не вылеченного до конца респираторного заболевания. Либо родители оставили без внимания, либо ребёнок не вылечился до конца и пошел в школу – причин много. Если не ликвидировать симптом во время, то осложнения могут пойти на внутренние органы дыхания: бронхи и лёгкие. Хронический сухой кашель. Затяжной кашель предоставляет наиболее опасное состояние. Иммунитет ребёнка настолько ослаблен, что долгое время не может побороть попавшую в детский организм инфекцию или же вирус. Стоит немедленно обратиться в клинику и провести полное исследование дыхательных путей.

Как можно помочь ребёнку для облегчения состояния

Мы уже поняли, что необходимо вызвать врача на дом, но что способны сделать родители в домашних условиях, чтобы помочь своему малышу? Ведь кашель может стать причиной беспокойного сна, раздражительности и повышенной усталости.

Ещё наши бабушки использовали различные безвредные народные средства. Они натуральны и могут быть использованы не только взрослыми, но и детьми.

Молоко с мёдом отлично смягчает горло и гортань. Оно должно быть теплое или комнатной температуры, но ни в коем случае не горячее. Малиновый или смородиновый чай также благоприятно воздействуют на носоглотку. Делается он очень просто: пару чайных ложек варенья или замороженных ягод нужно растолочь в чашке и залить теплой водой. По желанию можно добавить мёд или сахар. Бананы, а в особенности банановое пюре, будет вкусным и сладким лекарством, которое приходится по душе почти каждому ребёнку. Полоскания содой, йодом и морской солью очень эффективны. Соль действует обеззараживающе и убивает патогенные бактерии.Мятные леденцы могут временно облегчить состояние.

Берегите здоровье своих детей!

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