Стоматология «Зууб.рф» снижает цены на лечение зубов: запущена акция

Стоматология «Зууб.рф» запускает уникальную акцию – привлекательные скидки на лечение зубов.

Цены становятся меньше практически в половину:

Лечение кариеса с установкой пломбы – от 2 500 руб. вместо 4 800 руб.

Лечение пульпита за один визит к врачу – от 6 000 руб. вместо прежних 8 500 руб.

Лечение кисты зуба – от 7 000 руб. вместо 10 000 руб.

Лечение периодонтита – от 7 000 руб., старая цена – 10 000 руб.

Выгода очевидна:

Вы получаете качественное лечение по доступной цене в Москве .

. Гарантия решения конкретных стоматологических проблем за одно посещение доктора.

У всей Вашей семьи появляется выгодная возможность пролечить зубы за разумный бюджет.

Обратите внимание! Несмотря на снижение стоимости услуг, качество лечения остается на высоком уровне.

Акция действует – до 30 июня 2018 года.

Спешите записаться на акционное лечение зубов в «Зууб.рф», чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь мечту о красивой и здоровой улыбке!

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