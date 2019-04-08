Стоматология: современный стомцентр в Киеве и применение новых технологий

Медицинская отрасль не стоит на месте. Активно развиваются практически все ее направления. Это также относится и к стоматологии. Например, широко бытует сейчас такое понятие, как компьютерная стоматология. Из самих слов понятно, что на помощь специалистам здесь призваны разные компьютерные разработки.
Современная сеть стоматологических клиник
Актуальные методы применяются и в Киеве, в сети стомклиник "Люми-Дент". Например, стоматология на Оболони (www.lumident.kiev.ua/stomatologija-obolon) может предложить пациентам компьютерную анастезию и лечение зубов прямо во сне. Среди преимуществ этого подразделения сети в числе других на сайте выделены:
- применение компьютерной анастезии STA;
- цифровая рентгенология;
- выравнивание зубов без брекетов и т.д.
Стомуслуги на самом высоком уровне оказывают здесь отличные специалисты. Используются при этом самые актуальные технологии и оборудование.
Мимику больного проанализируют компьютерные программы
Эффективность продемонстрировали компьютерные решения, которые могут всесторонне изучить мимику пациента. Протезирование при использовании таких технологий становится гораздо проще, экономятся и временные ресурсы специалиста. Врач может на мониторе увидеть анимированную модель ротовой полости и изучить ее, как говорится, под любым прицелом. Такие программы получили название "3D-артикуляторы". Можно осуществить компьютерное планирование лечения и выбрать для пациента самый оптимальный вариант. Компьютеру доступна также задача обезболивания, так как разработаны решения по контролю анастезии.
Новые методы в ортопедии
К новым технологиям в ортопедии относятся в первую очередь используемые материалы. Если поврежденному зубу (или зубам) пациента необходимо наращивание, применяются композиты. Материал искусственный, в его состав входят такие компоненты, как стекло, мука фарфора и т.д. Материалу могут быть заданы разные оттенки. И поэтому подобрать цвет, который прекрасно подойдет к родному оттенку зубов пациента, совсем не сложно. Нарощенный зуб будет смотреться естественно в полости больного. Для многих людей, особенно публичных профессий, этот момент очень важен.
Идеальные зубные коронки
На базе керамики и металла создается материал, из которого потом делают зубные коронки. Процесс проектирования-изготовления автоматизирован. Коронки, выполненные с применением этого компьютерного решения, будут подходить пациенту просто идеально. Есть много и других интересных наработок.
В любом случае, выбирая стоматологическую клинику, необходимо ознакомиться с полным перечнем предлагаемых в ней услуг, узнать о компетентности специалистов и длительности деятельности медучреждения, почитать отзывы в Интернете, послушать мнения реальных пациентов, оценить свои финансовые возможности и уже потом сделать выбор, кому доверить лечение.
Зубы - это наше все, и с возрастом это очень хорошо начинаешь понимать.
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