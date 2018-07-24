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Стоматологический центр «Зууб»: как работает метод имплантации All-on-4

Агнесса ЛИ   
24 Июля 2018 г.
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Стоматологический центр «Зууб»: как работает метод имплантации All-on-4

Стоматологический центр «Зууб» предлагает восстановление зубов по протоколу All-on-4 или «Все на четырех». Это эффективно даже при полном отсутствии зубов или большом количестве утраченных зубных единиц.

В чем суть метода All-on-4?

  • В верхнюю и нижнюю челюсть ввинчиваются по два титановых имплантата с определенным интервалом и под нужным углом. Наращивание кости не требуется.
  • На искусственные корни «садится» съемная или же постоянная протезная конструкция.
  • Полученная улыбка неотличима от естественной. Конструкция на 100% выполняет функциональную нагрузку, смотрится эстетично.

Стоматологический центр «Зууб»: как работает метод имплантации All-on-4

Почему вам стоит прибегнуть к помощи имплантации All-on-4?

  1. Экспресс-установка выполняется за 1 день.
  2. Имплантаты хорошо приживаются.
  3. Эффективное решение при полной адентии, заболеваниях десен, атрофии костной ткани.
  4. Доступная цена по сравнению с другими методиками восстановления зубного ряда.
  5. Ощущение своих зубов в полости рта.

Запишитесь на консультацию в стоматологический центр «Зууб» по тел. +7 (495) 135-10-64.

Подробнее об услуге имплантации зубов по протоколу All-on-4 вы можете узнать здесь: https://zuub.ru/protezirovanie-all-on-4.html.

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