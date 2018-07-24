Стоматологический центр «Зууб»: как работает метод имплантации All-on-4

|
Агнесса ЛИ
|
24 Июля 2018 г.
|
Стоматологический центр «Зууб» предлагает восстановление зубов по протоколу All-on-4 или «Все на четырех». Это эффективно даже при полном отсутствии зубов или большом количестве утраченных зубных единиц.
В чем суть метода All-on-4?
- В верхнюю и нижнюю челюсть ввинчиваются по два титановых имплантата с определенным интервалом и под нужным углом. Наращивание кости не требуется.
- На искусственные корни «садится» съемная или же постоянная протезная конструкция.
- Полученная улыбка неотличима от естественной. Конструкция на 100% выполняет функциональную нагрузку, смотрится эстетично.
Почему вам стоит прибегнуть к помощи имплантации All-on-4?
- Экспресс-установка выполняется за 1 день.
- Имплантаты хорошо приживаются.
- Эффективное решение при полной адентии, заболеваниях десен, атрофии костной ткани.
- Доступная цена по сравнению с другими методиками восстановления зубного ряда.
- Ощущение своих зубов в полости рта.
Запишитесь на консультацию в стоматологический центр «Зууб» по тел. +7 (495) 135-10-64.
Подробнее об услуге имплантации зубов по протоколу All-on-4 вы можете узнать здесь: https://zuub.ru/protezirovanie-all-on-4.html.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...