Старые добрые горчичники: незаслуженно забытые, но по-прежнему полезные

Среди всяческих современных лекарств, к большому сожалению, такое эффективное средство, как горчичники, практически оказалось подзабытым. Хотя они по-прежнему производятся и цена на них более чем демократичная. А помнится, ещё относительно недавно они считались непременным атрибутом лечения очень многих заболеваний.

При простуде имеет смысл поставить горчичники

Начиная от органов дыхания (в первую очередь) и заканчивая «сердечными» недугами, такими как стенокардия и гипертония.

КОНЕЧНО, горчичники могут не только помочь, но и навредить. Их не следует применять людям с кожными заболеваниями, тем, у кого имеются онкологические новообразования, если у пациента проходят гнойно-воспалительные процессы, при повышенной температуре и, само собой, если имеется аллергия на горчицу.

Медики не рекомендуют пользоваться горчичниками беременным, а также в период кормления грудью.

А если говорить о детях, то использование обычных горчичников до 6 лет запрещено из-за повышенной чувствительности детского организма. Сейчас в продаже есть специальные горчичные пластыри для маленьких пациентов. По размеру они меньше и не такие горячие и более мягкие по воздействию на кожу. Но даже такими современными и «облегчёнными» средствами не рекомендуется греть ребёнку, например, спину более пяти минут. А то и меньше, в зависимости от покраснения кожи, её реакции.

Что же касается стоп, то горчичники здесь являются очень эффективным средством от простуды, кашля, насморка и лёгкого недомогания. Необходимо положить горчичные пластинки на стопы на 10 минут. Благодаря прогреванию проблемных зон болезнь чаще всего отступает. Делать это надо примерно в течение трёх-четырёх дней. Помните выражение «парить ноги»? Вот воздействие примерно такое же. Не следует отказываться от методов, проверенных веками. Тем более когда на кону здоровье.

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По инф. argumenti.ru



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