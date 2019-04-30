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Способы обследования предстательной железы
Агнесса ЛИ   
30 Апреля 2019 г.
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Чем мужчина становится старше, тем чаще у него возникают проблемы в репродуктивной сфере. Заболевания предстательной железы делятся на несколько видов. Но симптомы у них бывают похожи.


Методы обследования предстательной железы

Нарушения мочеиспускания, боли, кровь или гной в моче, снижение потенции – всё это признаки болезней предстательной железы. При обнаружении симптомов нужно не откладывая обратиться к врачу-урологу или андрологу.

Врач соберет анамнез, проведет пальцевое обследование простаты. Но для точного диагноза этого недостаточно. Для получения полной информации о состоянии предстательной железы проводится трансректальное ультразвуковое обследование простаты - ТРУЗИ. Узнать больше о самой процедуре и правилах подготовки к ней можно здесь
https://zdravmen.ru/diagnostika/truzi-predstatelnoj-zhelezy.html.

ТРУЗИ – возможность ранней диагностики, а значит и успешного лечения. К тому же это безопасный и достаточно дешевый метод обследования, по сравнению с прочими.

прием уролога

Преимущества ТРУЗИ в том, что датчик находится близко к органу, поэтому исследование дает максимум информации о состоянии органа, его размерах, структуре. Таким образом, можно обнаружить любую патологию железы, причем на начальной стадии. Пальцевое обследование не может дать такой полной информации и не подходит для ранней диагностики аденомы или рака предстательной железы.

Ещё один неоспоримый плюс от такого обследования – возможность сразу взять биопсию, если это необходимо.

Какие еще обследования назначаются

Для постановки диагноза обязательно проводятся лабораторные анализы.

1. Общий и биохимический анализ крови
2. Общий и бактериальный анализ мочи
3. Мазок из уретры
4. Мазок секрета простаты (берется в ходе пальцевого обследования)
5. Маркер рака простаты - ПСА (простатспецифический антиген)

Кроме этого могут быть назначены и другие инструментальные и лабораторные исследования.

Какие заболевания можно обнаружить с помощью ТРУЗИ

Заболевания предстательной железы встречаются у мужчин практически любого возраста. Болезни могут быть:


1. Воспалительные (простатит)
2. Гиперплазия простаты (аденома)
3. Онкологические заболевания (рак)
4. Доброкачественные образования (кисты)

Среди мужчин в возрасте 20-45 лет наиболее распространенной патологией предстательной железы является простатит. Это воспалительное заболевание, которое может длиться годами, симптомы при этом не выражены. При этом железа увеличена в размерах, что вполне можно обнаружить на трансректальном УЗИ.
Опасность вовремя не вылеченного простатита в том, что он приводит к проблемам с мочеиспусканием, импотенции, бесплодию, а иногда и к раку.

Среди зрелых мужчин, «лидерство» по частоте принадлежит аденоме предстательной железы. По-другому название патологии звучит так: доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Аденома вполне доброкачественна и её причина естественна – возрастной гормональный дисбаланс, снижение количества тестостерона. Но эта патология доставляет мужчинам множество страданий.
Очень важно обнаружить аденому на ранней стадии. Это как раз и можно сделать с помощью ТРУЗИ. В этом случае аденому можно вылечить, затормозить процесс разрастания. А в запущенных случаях иногда железу приходится удалять. Кроме того, аденома может переродиться в злокачественную опухоль.

Рак простаты встречается чаще всего у мужчин старшего возраста, но, к сожалению, этот вид онкологии, тоже «молодеет». В группе риска те, кто уже имеет заболевания мочеполовой системы, люди с отягощённой наследственностью, избыточным весом. Поэтому мужчинам старше 45 лет нужно своевременно проходить обследование простаты.

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