Способы обследования предстательной железы

Чем мужчина становится старше, тем чаще у него возникают проблемы в репродуктивной сфере. Заболевания предстательной железы делятся на несколько видов. Но симптомы у них бывают похожи.



Методы обследования предстательной железы

Нарушения мочеиспускания, боли, кровь или гной в моче, снижение потенции – всё это признаки болезней предстательной железы. При обнаружении симптомов нужно не откладывая обратиться к врачу-урологу или андрологу.

Врач соберет анамнез, проведет пальцевое обследование простаты. Но для точного диагноза этого недостаточно. Для получения полной информации о состоянии предстательной железы проводится трансректальное ультразвуковое обследование простаты - ТРУЗИ. Узнать больше о самой процедуре и правилах подготовки к ней можно здесь

https://zdravmen.ru/diagnostika/truzi-predstatelnoj-zhelezy.html.

ТРУЗИ – возможность ранней диагностики, а значит и успешного лечения. К тому же это безопасный и достаточно дешевый метод обследования, по сравнению с прочими.

Преимущества ТРУЗИ в том, что датчик находится близко к органу, поэтому исследование дает максимум информации о состоянии органа, его размерах, структуре. Таким образом, можно обнаружить любую патологию железы, причем на начальной стадии. Пальцевое обследование не может дать такой полной информации и не подходит для ранней диагностики аденомы или рака предстательной железы.

Ещё один неоспоримый плюс от такого обследования – возможность сразу взять биопсию, если это необходимо.

Какие еще обследования назначаются

Для постановки диагноза обязательно проводятся лабораторные анализы.

1. Общий и биохимический анализ крови

2. Общий и бактериальный анализ мочи

3. Мазок из уретры

4. Мазок секрета простаты (берется в ходе пальцевого обследования)

5. Маркер рака простаты - ПСА (простатспецифический антиген)

Кроме этого могут быть назначены и другие инструментальные и лабораторные исследования.

Какие заболевания можно обнаружить с помощью ТРУЗИ

Заболевания предстательной железы встречаются у мужчин практически любого возраста. Болезни могут быть:



1. Воспалительные (простатит)

2. Гиперплазия простаты (аденома)

3. Онкологические заболевания (рак)

4. Доброкачественные образования (кисты)

Среди мужчин в возрасте 20-45 лет наиболее распространенной патологией предстательной железы является простатит. Это воспалительное заболевание, которое может длиться годами, симптомы при этом не выражены. При этом железа увеличена в размерах, что вполне можно обнаружить на трансректальном УЗИ.

Опасность вовремя не вылеченного простатита в том, что он приводит к проблемам с мочеиспусканием, импотенции, бесплодию, а иногда и к раку.

Среди зрелых мужчин, «лидерство» по частоте принадлежит аденоме предстательной железы. По-другому название патологии звучит так: доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Аденома вполне доброкачественна и её причина естественна – возрастной гормональный дисбаланс, снижение количества тестостерона. Но эта патология доставляет мужчинам множество страданий.

Очень важно обнаружить аденому на ранней стадии. Это как раз и можно сделать с помощью ТРУЗИ. В этом случае аденому можно вылечить, затормозить процесс разрастания. А в запущенных случаях иногда железу приходится удалять. Кроме того, аденома может переродиться в злокачественную опухоль.

Рак простаты встречается чаще всего у мужчин старшего возраста, но, к сожалению, этот вид онкологии, тоже «молодеет». В группе риска те, кто уже имеет заболевания мочеполовой системы, люди с отягощённой наследственностью, избыточным весом. Поэтому мужчинам старше 45 лет нужно своевременно проходить обследование простаты.

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