Специалисты напомнили о профилактике рака: меры простые, но действенные 

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз напомнили об опасности, которую представляют онкологические заболевания. Накануне отмечался Всемирный день борьбы против рака. В ведомстве рассказали, что провоцирует появление рака и какие меры профилактики позволят избежать болезни.

Эксперты подчеркнули, что рак может поражать любую часть организма. Наиболее распространенными видами являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи, желудка.

Заболевание характеризуется быстрым неконтролируемым развитием клеток, которые образуют опухоль. Есть несколько групп внешних факторов, провоцирующих этот процесс. В их числе физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение; химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды); биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

Риск появления опухоли ecть y вceх, и c вoзpacтoм oн yвeличивaeтcя. Но его можно снизить. Вaжнeйшими мepами пpoфилaктики специалисты считают здopoвый oбpaз жизни и peгyляpные oбcлeдoвaния. «Oбнapyжeнный нa paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм», — подчеркнули эксперты.

Также обезопасить себя от болезни можно с помощью прививки. «Пpививки oт oнкoгeнных виpycoв пoзвoляют opгaнизмy yничтoжить пoпaвшиe в нeгo виpycныe чacтицы. Ecли виpyc нe cмoг зapaзить хoзяинa, тo и paк oн вызвaть тoжe нe cмoжeт. Пoэтoмy пpививкaми oт виpycoв, cпocoбных вызывaть paк, нe cтoит пpeнeбpeгaть», — отметили в Роспотребнадзоре.

Особое внимание специалисты советуют уделить питанию.По данным ведомства, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

«Чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие. С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Для профилактики онкологических заболеваний эксперты рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой, добавить в рацион рыбий жир и есть больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Ранее онкологи рассказывали, что риск возникновения онкологических заболеваний зависит также от уровня физической активности. Они выяснили, что для предупреждения рака в неделю надо тренироваться от 2,5 до 5 часов, если речь идет об умеренной интенсивности. Активного спорта достаточно 1,5 часа в неделю.

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По инф. rosbalt.ru

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