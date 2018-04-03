Современные возможности эстетической стоматологии

В настоящее время возможности стоматологов не исчерпываются только лечением зубов. Да и большинство людей хочет, чтобы их зубы были не только здоровыми, но и красивыми. А секрет привлекательной улыбки: ровный зубной ряд, красивый цвет зубов, отсутствие сколов и трещин.

В таких ситуациях на помощь приходит эстетическая стоматология – отрасль медицины, которая может помочь вернуть красивую улыбку.



Если нужно не только вылечить зубы (с этой задачей успешно справляется терапия и хирургия), а улучшить их внешний вид, необходимо обращаться в клинику, которая специализируется на эстетической коррекции зубов.

Для исправления дефектов применяются разные методики, а современное качество материалов позволяет буквально создать зубы заново и сделать их не только красивее, но и прочнее.

Но перед тем как заняться эстетическими процедурами, необходимо сначала вылечить все заболевания зубов.





Что может предложить эстетическая стоматология

Профессиональная чистка зубов. Эта процедура очищает зубы от мягких и твердых отложений, полирует их и осветляет. Чистка необходима не только для эстетики, но и для здоровья зубов и десен. Ведь в налете и зубном камне скапливаются бактерии, а сам твердый налет может стать причиной парадонтита – заболевания, при котором кровоточат десны и расшатываются зубы. Никакие домашние гигиенические процедуры не заменят профессиональную чистку.

Исправление прикуса – одна из важнейших задач эстетической стоматологии. Мало кто может похвастаться идеально ровными зубами, данными природой. Исправление зубного ряда чаще всего проводится с помощью брекетов, но также используются элайнеры или капы для зубов. Это более современный вариант.

Реставрация зубов. Применяется при наличии сколов, трещин и прочих дефектов. В этом случае могут использоваться виниры – специальные пластины, которые невозможно отличить от собственных зубов. Виниры бывают разных видов и разной стоимости. Чаще виниры ставят на передние зубы. если нужно изменить форму зуба, его длину и ширину, проводится реконструкция с помощью специальных материалов.

Профессиональное отбеливание зубов. Есть различные виды этой процедуры, и врач предложит наиболее подходящий способ, в зависимости от состояния зубов. Эмаль может темнеть по разным причинам, но чаще всего это курение, кофе и чай, а также употребление в пищу красящих продуктов. Отбеливание лучше проводить в стоматологической клинике, так как домашние средства не дают долгосрочных результатов и могут повредить эмаль.

Украшения для зубов. Это относительно новая тенденция в эстетической стоматологии. На зубы могут ставить кристаллы или сделать имитацию татуировки. Часто украшения используют, чтобы скрыть какой-то дефект на зубе.

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