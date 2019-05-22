Современные лекарства излечивают гепатит С до четырех раз быстрее

В наше время различные опасности могут подстерегать человека даже там, где этого никто не ожидает. Речь сегодня пойдет об одном крайне коварном заболевании, с которым рискует встретиться практически любой человек - вирусе гепатита С.
Все подробности об этом заболевании можно прочитать на сайте https://mypechen.com/gepatit-c/. Этот вирус передается через кровь, а заразиться им могут не только асоциальные личности, наркоманы и т.д., но и клиент обычного стоматологического кабинета, маникюрного или тату-салона и даже (к счастью, сейчас уже крайне редко) пациенты во время медицинских манипуляций.
Болезнь-невидимка
Как бы человек не был осторожен, в случае с вирусом гепатита С заражение может произойти помимо его воли, иногда достаточно один раз иметь дело с нестерильным колюще-режущим предметом (о чем чаще всего человек и не подозревает). При этом главная трудность заключается в том, у заболевания нет ярко выраженных симптомов: может появиться хроническая усталость, ухудшение аппетита, дискомфорт или боль в животе, повышение температуры, боль в мышцах, но эти признаки люди зачастую не воспринимают всерьез или приписывают к другим заболеваниям. Именно поэтому гепатит С еще называют «ласковым убийцей», а обнаруживают его обычно случайно, например, в ходе обследования перед плановой операцией, когда кровь пациента исследуется на наличие различных инфекционных заболеваний.
Найти и обезвредить
Поскольку довольно сложно обезопасить себя от всех факторов риска, лучшим способом избежать последствий хронического вируса гепатита С - это регулярно обследоваться, например, делать скрининг (исследование на антитела) и консультироваться с опытным врачом (ведь наличие антител к вирусу еще не говорит о наличии заболевания). Вы должны насторожиться, если чувствуете, что быстро устаете и не можете работать, как прежде, ничего не хочется, кроме как полежать на любимом диване. Помните, что сдать бесплатные анализы на антитела к гепатиту С (по полису ОМС) вы можете в любой поликлинике, получив предварительно направление терапевта.
Современные лекарства
К счастью, сегодня гепатит С является полностью излечимым заболеванием. Конечно, чем раньше начнется лечение, тем лучше. В любом случае, сейчас в России имеются новейшие препараты, которые позволяют в течение короткого курса терапии достигнуть практически стопроцентного излечения. И если раньше курс лечения затягивался на 48 недель, то сегодня благодаря современной безынтерфероновой схеме лечения с использованием противовирусных препаратов выздоровление займет всего примерно 8 – 12 недель. Некоторые пациенты, имеющие продвинутый фиброз, цирроз печени или ВИЧ-инфекцию, могут получить лечение по новой схеме в рамках ОМС, а вот другие категории пациентов зависят от организации медпомощи в конкретном регионе страны.
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