Советы врачей: как защитить себя от гипертонической болезни

Сколько соли и алкоголя может позволить себе гипертоник? Какие правила помогут человеку "забыть" о давлении? Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы с гипертонией "РГ" рассказал врач-кардиолог блока реанимации и интенсивной терапии ГКБ №4 ДЗМ Александр Стогов.

Что важно знать о гипертонической болезни?

Гипертония - это болезнь, при которой давление в сосудах становится опасным для здоровья. После 40 лет с ней сталкивается почти каждый 10 человек, после 50 лет - каждый пятый, после 60 лет - каждый третий. Молодые люди от этого недуга тоже не застрахованы.

Гипертоническая болезнь не всегда сопровождается какими-то симптомами, поэтому стоит периодически измерять артериальное давление

- У здорового человека с нормальными сосудами артериальное давление в покое не должно превышать 140/90, - говорит Александр Стогов. - К развитию гипертонии могут привести стрессы, курение, ожирение, избыток соли в пище. Также среди факторов риска - нарушение функций эндокринной системы, заболевание почек, сахарный диабет, гиподинамия.





Как узнать, есть ли гипертония? Для этого нужно измерить артериальное давление в спокойной обстановке. Например, сидя дома на диване.

- Посидите несколько минут, а после измерьте давление два раза с интервалом в 1-2 минуты. Если первые значения существенно различаются, измерения лучше повторить, - говорит Александр Стогов. - Если вы меряете давление в первый раз, то лучше сделать это на обеих руках. Ориентироваться надо на тот показатель, где получилось более высокое значение. При этом манжета должна находиться на уровне сердца независимо от положения тела.

Как относиться в к получившимся результатам? Тут вывод однозначный: если давление окажется выше 140/90 рт.ст., человеку следует обратиться к врачу. Специалист должен собрать медицинский анамнез, провести все необходимые обследования и диагностические тесты. И только после этого он сможет поставить точный диагноз.

Как "забыть" о высоком давлении

Если не изменить образ жизни, человек рискует "заработать" ишемическую болезнь сердца. Риск инфаркта и инсульта также повышается.

По словам обладателя статуса "Московский врач" Александра Стогова, гипертоникам (да и всем людям вообще) лучше употреблять не более 5-6 г соли в сутки. При этом количество выпитого алкоголя в неделю не должно превышать 140 г у мужчин и 80 г у женщин.

В еде лучше увеличить долю овощей и фруктов, молочных продуктов с низким содержанием жира, круп и цельных злаков...Также полезными будут умеренные аэробные нагрузки: ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание (не менее 30 минут в течение 5-7 дней в неделю).



Гипертоникам очень важно контролировать индекс массы тела (должен быть около 25 кг/м2) и окружность талии. У мужчин она не должна превышать 102 см, у женщин - 88 см.

И, пожалуй, самое главное, - это полный отказ от курения.

- Эта вредная привычка вызывает острое повышение артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений, которые сохраняются более 15 минут после выкуривания одной сигареты и во много раз увеличивает частоту развития инсульта головного мозга и инфаркта сердца, - подчеркнул Александр Стогов.

Кстати

В 2018 году Всемирный день борьбы с гипертонией отмечается 12 мая. Узнать больше о профилактике, пройти обследование сердца, а также получить консультации терапевтов, кардиологов, неврологов и других специалистов можно в рамках бесплатной акции, которая пройдет с 12 по 19 мая в Москве. Подробную информацию обо всех мероприятиях можно получить на сайте столичного Департамента здравоохранения.

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