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Советы доктора Бубновского: что делать, если болит спина
Дмитрий Грунюшкин, «Аргументы Недели»   
14 Марта 2020 г.
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Что у человека начинает болеть с возрастом? Много чего, у каждого свои болячки. Но почти все отмечают два наиболее уязвимых места – колени и спина. Доктор медицинских наук, профессор, известный телеведущий и автор бестселлеров о здоровье Сергей Бубуновский сегодня рассказывает о природе болей в спине и способах избавления.

Советы доктора Бубновского: что делать, если болит спина

Чаще всего причиной болей в спине является сидячий образ жизни

ОСТРАЯ боль в спине, которая возникает часто внезапно и мгновенно, прерывает нашу привычную жизнь на довольно долгое время. Ждать, что пройдёт само, не приходится. Это не простуда. Если в спине появилась боль, значит, что-то неладно в организме и надо начинать лечение. Первое, что приходит на ум, – принять таблетку, тем более что сейчас в аптечках у каждого дома всегда под рукой целый арсенал обезболивающих средств. Но таблетки и другие препараты отнюдь не безвредны и часто не лечат, а калечат. Есть даже особая болезнь, которая возникает от избыточной терапии и хирургии. Она называется ятрогения, то есть буквально – «болезнь, порождённая врачом». Иными словами, к существующим болям добавляются ещё и побочные действия лекарств, которые написаны мелким шрифтом на нескольких страницах на вкладыше.

Но вернёмся к болям в спине. По статистике, боль в поясничном отделе позвоночника, которая научно именуется красивым словом «люмбаго», является самой частой проблемой со здоровьем абсолютного большинства людей. Что самое неприятное, чаще всего она застаёт нас врасплох в самых разных ситуациях и самых неподходящих местах. Она поражает и спортсменов, и людей, далёких от спорта. Она может возникать и у детей, и у стариков. И у тех, кто не обращает на свой организм никакого внимания, и даже у людей, ведущих, казалось бы, здоровый образ жизни.

Боли в спине привели к появлению целого ряда новых названий болезней и новых диагнозов, но все они, по сути, имеют один общий смысл. Они могут называться остеохондроз позвоночника, спондилёз, спондилоартроз, спондилодисцит, спондилолистез, сужение позвоночного канала, грыжа или протрузия межпозвонковых дисков, секвестр межпозвонковых дисков... Результат один.

Желание людей избавиться от боли привело к появлению дорогостоящих операций и к околопозвоночным блокадам, которые сопровождаются использованием не менее дорогостоящих ортопедических приспособлений. Доступно это далеко не всем, если вам не повезло получить бесплатное лечение по государственной квоте. Но есть довольно разумные и доступные методы избавления без применения лекарственных средств.

Ощущение боли всегда субъективно, поэтому к жалобам пациента надо относиться осмотрительно. Жалобы на боли в спине – это мотивация обратиться к врачу, но рентгенолог лечением не занимается – он описывает только то, что выдаёт ему томограф. А томограф выдаёт информацию только о плотной соединительной ткани, которая видна на плёнке, то есть только о костной и хрящевой ткани позвонков и межпозвонковых дисков. При этом мягкая соединительная ткань, окружающая позвоночник, не описывается, так как она на 60–65% состоит из воды. К тому же мышцы и связки при рентгенологических, ультразвуковых и даже радиоизотопных обследованиях находятся в пассивном состоянии, поэтому дать объективную оценку их состоянию невозможно в принципе. При диагностике болей в спине и перед назначением лечения болевого синдрома абсолютно необходимо обследовать мышцы спины, но чаще всего этого не делается.

В чём же причина болей в спине? В сидячем образе жизни. Поэтому рекомендую следующее упражнение. Каждые 2–3 часа, в крайнем случае 4, нужно вставать со стула или выходить из машины и, создав неподвижную опору для ног, упираясь руками в колени, постараться растянуть позвоночник и ноги, сделав упражнение «складной нож», то есть согнуть туловище как можно больше, стараясь опустить руки на пол на продолжительном выдохе «Х‑х‑а‑а». После этого, выпрямившись и поставив ноги как можно шире плеч, поверните туловище к любой ноге, при этом впередистоящая нога смотрит носком вперёд, а стопа другой ноги стоит ей перпендикулярно. Медленно, на выдохе, наклониться вперёд (руки при этом скользят по ноге), стараясь коснуться руками земли (пола) возле впередистоящей ноги. Ногу ни в коем случае не сгибать в коленном суставе, даже чуть-чуть. При этом вы можете ощущать болезненность по задней поверхности ноги и в области поясничного отдела позвоночника. Не бойтесь этого. Медленное выполнение данного упражнения на выдохе или нескольких выдохах за одно движение не может ничего ущемить и ухудшить. Эти упражнения я называю декомпрессионными. Они являются хорошей профилактикой как для предотвращения острых болей в спине, так и для избавления от этих болей. Но в каждом случае упражнения вызывают болезненность. И чем запущеннее ваша спина, тем труднее выполнять упражнение. Я часто говорю: «Боль – это друг, только со знаком минус». Если не будет боли, которая предупреждает человека о какой-то поломке в организме, то человек может погибнуть. В то же время, умея пересилить боль, можно не только вылечить самые тяжёлые заболевания, но и укрепить тело и дух, избавившись от необходимости принимать обезболивающие таблетки.

 

По инф. argumenti.ru

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