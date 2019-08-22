Снижение слуха иногда объясняется просто

Что из себя представляет ушная сера, для чего она нужна? Откуда берутся серные пробки и можно ли их удалять самостоятельно?

Ушная сера представляет собой композицию из секрета серных и сальных желёз, а также слущённого эпителия кожи наружного слухового прохода. Она обеспечивает очищение слухового прохода от инородных частиц, его увлажнение и защиту от негативного влияния различных внешних факторов.

Серные пробки безопасно удалит ЛОР-врач

В норме ушная сера удаляется самопроизвольно при движениях височно-нижнечелюстного сустава. Однако в определённых условиях затрудняется очищение наружного слухового прохода от накопившегося секрета, и может образоваться так называемая серная пробка.

Основные причины серных пробок: анатомические особенности слухового прохода, избыточная продукция серы, использование слуховых аппаратов и наушников, избыточный рост волос внутри слухового прохода, длительное нахождение в запылённых условиях и неправильный гигиенический уход за наружным ухом.

Серная пробка может длительное время существовать бессимптомно, пока полностью не перекроет слуховой проход. Но достаточно попасть в него небольшому количеству воды, как ушная сера набухает. В результате внезапно снижается слух, возникают ощущение заложенности и шум, в некоторых случаях – боль в слуховом проходе.

Основной метод диагностики – это отоскопия, которую проводит врач-отоларинголог. В зависимости от консистенции и локализации пробки врач выберет метод её удаления. Результатом неквалифицированных или самостоятельных попыток удаления (с помощью ватных палочек, скрепок и др.) являются травмы кожи слухового прохода, уплотнение и смещение серы к барабанной перепонке и её разрыв.

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По инф. argumenti.ru



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