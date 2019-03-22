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СиПАП-терапия: особенности ее проведения

Агнесса ЛИ   
22 Марта 2019 г.
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СиПАП-терапия: особенности ее проведения

Про апноэ знают многие люди во всем мире, но не все тщательно подходят к лечению этого заболевания. Некоторые не считают этот диагноз серьезным, а другие, к сожалению, не могут опознать его. Следует знать и помнить, что следующие симптомы зачастую говорят о вашем плохом сне:

  • Сильный храп, который регулярно сопровождается остановкой дыхания (вы можете об этом узнать со слов ваших близких или оставив на ночь звукозаписывающее устройство);
  • Частое пробуждение, поверхностный сон;
  • Плохое самочувствие в утренние часы, недосып;
  • Заметное снижение вашей работоспособности;
  • Невнимательность, забывчивость;
  • Кошмары и др.

Помимо вышеперечисленных причин стоит обращать внимание и на детей (они чаще всего предрасположены к возникновению этого заболевания, особенно, если родились недоношенными). У ребенка помимо вышеперечисленных симптомов можно выделить еще несколько: сон в неестественных позах, повышенное потоотделение во сне, эмоциональное расстройство и др. Возникает вопрос: что в данном случае необходимо для терапии?

Как вылечить апноэ?

Важно понимать, что к лечению заболевания нужно подходить ответственно и комплексно решать проблему. Для этого стоит соблюсти ряд условий:

  • Изменить образ жизни;
  • Обратиться к врачу;
  • Приобрести оборудование для терапии.

Лечение не должно вызывать каких-либо неприятных ощущений: сон непременно должен быть спокойным. Чтобы это обеспечить, следует покупать кислородные аппараты (CPAP или BPAP), которые создадут максимальный комфорт. К сожалению, основное оборудование продается отдельно от аксессуаров, поэтому к их выбору также стоит относиться предельно внимательно.

На сайте компании «Бравокислород» вы можете купить рото-носовые маски для СиПАП аппарата. В данном случае поток воздуха подается как ко рту, так и к носу, хотя бывают еще и другие виды (назальные канюли, носовые маски и пр.). В качестве материала для производства этих товаров выбирают и силикон, и специальный гель. Чтобы грамотно подобрать назальную маску, желательно обратиться к врачу, который бы установил истинную причину вашего заболевания и посоветовал необходимый вариант оборудования.

Сотрудники компании «Бравокислород» смогут ответить на любой вопрос. Звоните по телефону горячей линии – специалисты, имеющие медицинское образование, порекомендуют оборудование и аксессуары к нему. Оплатить заказ можно как наличными, так и картой, а также переводом на расчетный счет. Заботиться о своем здоровье важно в любом возрасте!

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