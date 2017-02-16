Симптомы межпозвоночной грыжи могут возникнуть в любом возрасте

Позвоночник состоит из множества отдельных костей – позвонков, которые, располагаясь один над другим, формируют позвоночный столб. Между позвонками находятся плоские и круглые прокладки (межпозвонковые диски), выступающие в роли амортизаторов и связок, а также препятствующих трению позвонков друг о друга. Внутри каждого диска располагается мягкий гелеобразный центр (пульпозное ядро), окружённый твёрдой волокнистой наружной оболочкой – фиброзным кольцом.

Грыжа межпозвонкового диска - что это?

Межпозвоночная грыжа - болезнь и молодых, и пожилых

Межпозвоночная грыжа появляется тогда, когда давление со стороны верхнего и нижнего позвонков приводит к выдавливанию части пульпозного ядра через ослабленный или порванный участок фиброзного кольца в сторону спинномозгового канала. Поскольку основная нагрузка на позвоночник распространяется на его поясничный или пояснично-крестцовый отделы, чаще всего межпозвоночная грыжа появляется именно в этих отделах позвоночника (в основном – между 4-м и 5-м позвонками в поясничном отделе позвоночника или между 5-м поясничным и 1-м крестцовым позвонками).

Причины межпозвоночной грыжи:

остеохондроз,

различные травмы позвоночника,

нарушение осанки (сколиоз),

подъём тяжестей при неправильном положении спины,

разного рода инфекции,

нарушения обмена веществ,

избыточный вес

Бывают и другие причины. Не последняя роль отводится и наследственности.

Предрасположены к возникновению межпозвоночных грыж те, у кого сидячая работа (в том числе, водители), или, наоборот, те, кто занят интенсивным физическим трудом.

Болезненные изменения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника довольно часто встречаются у молодых людей в возрасте 20-40 лет и являются одной из наиболее частых причин временной потери трудоспособности, а нередко – инвалидизации пациента.

Грыжи межпозвонковых дисков – не менее распространённое явление и в пожилом возрасте, когда дегенеративно-дистрофические изменения костно-хрящевой ткани усиливаются, а мышцы в результате снижения мышечной нагрузки ослабевают.

Если болит поясница

Симптомы межпозвоночной грыжи могут разниться в зависимости от локализации грыжи и типа повреждаемых мягких тканей.

Так, боли могут быть слабыми или вообще отсутствовать, если повреждениям подвергается исключительно межпозвонковый диск. Если же грыжа защемила нервные корешки, то нестерпимые боли будут иррадиировать в те области, которые иннервируются этими нервными корешками.

Основной симптом при грыже межпозвоночного диска поясничного отдела – боль в спине и пояснице.

На ранних стадиях заболевания, когда размеры грыжи ещё сравнительно малы и давление на корешки спинного мозга ещё не слишком велико, больной жалуется на тупые боли в пояснице, которые усиливаются при беге и других физических нагрузках, кашле, продолжительном сидении или стоянии.

По мере увеличения размеров межпозвоночной грыжи боли становятся интенсивнее и начинают распространяться на ногу от ягодицы и ниже, приобретая стреляющий характер. Иногда случается, что боли в пояснично-крестцовой области начинают ослабевать или исчезают. По-видимому, это объясняется снижением давления внутри диска вследствие разрыва фиброзного кольца. Надо сказать, что болевой синдром может быть обусловлен не только сдавлением корешка нерва (радикулопатией) или спинного мозга (миелопатией), но и питающего корешок сосуда – радикуломиелоишемией.

Бывает, что защемление нервных корешков сопровождается онемением участков кожи на ногах.

Боль при межпозвоночной грыже поясничного отдела ведёт к напряжению мышц спины, что со временем может привести к нарушению осанки. Слабость, покалывание и онемение в ногах также указывают на сдавливание грыжей корешков спинного мозга. Кроме того, при грыже межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника могут наблюдаться снижение температуры тела, лёгкая отёчность и сухость кожи, а также недержание мочи, поносы, запоры и даже импотенция.

Очень часто, когда пациенты приходят к врачу с жалобами на боль неизвестного происхождения в бедре, коленях или стопах, диагностировать межпозвоночную грыжу бывает весьма затруднительно.

Лечение межпозвоночной грыжи

Лечение грыжи поясничного отдела может быть как консервативное, так и оперативное, всё будет зависеть от состояния человека.

Консервативная терапия.

В острой стадии (при выраженной боли) назначается постельный режим и медикаментозная терапия, включающая в себя применение болеутоляющих и противовоспалительных препаратов (в таблетках и мазях), таких как индометацин, ибупрофен, диклофенак и др. Они уменьшают боль и способствуют профилактике атрофии мышц. Кроме того, эти препараты устраняют воспаление, которое неизбежно возникает при сдавливании нервных корешков. Используются и миорелаксанты центрального действия, например мидокалм, сирдалуд. Эти средства снимают спазм с той группы мышц, которая напряглась для уравновешивания патологически «скошенного» позвоночника.

При стихании боли (обычно на 5-7 сутки) медикаментозное лечение дополняется физиотерапией, массажем и другими видами терапии. ЛФК, как правило, назначают, когда прошла острая боль, возможно, со вторых-третьих суток заболевания. Лечебная физкультура состоит из нескольких видов упражнений, каждое из которых должно подбираться врачом с учётом индивидуальных особенностей, а также степени тяжести патологии. При условии расслабленных мышц всё это помогает скорректировать положение позвонков.

Распространённый метод лечения межпозвонковой грыжи в острой стадии – вытяжение позвоночника. Это весьма старый способ, интерес к которому в последнее время возрастает. Вытяжением создаётся перепад давления в межпозвонковом пространстве, что даёт возможность как бы «всосать» грыжу в диск. При этом необходимо найти правильное направление воздействия и подобрать соответствующее усилие, чтобы не повредить позвоночник ещё больше. Иногда больному рекомендуют самому осуществить вытяжение, сообразуясь с болевыми ощущениями. При правильном проведении процедуры боль должна уменьшаться.

Используется и новокаиновая паравертебральная блокада участков с выраженным болевым синдромом.

Оперативное вмешательство проводится в следующих случаях: если участок грыжи диска выпал в спинномозговой канал (секвестрация грыжи); имеется нарушение функции тазовых органов; МРТ вывила стеноз (нарушение проходимости) спинномозгового канала; если консервативное лечение в течение трёх месяцев не принесло эффекта; произошло воспаление седалищного нерва.

В современных условиях хирурги стараются выполнять эндоскопические малоинвазивные виды операций, например лазерную реконструкцию диска, когда с помощью лазера выпаривается жидкость из выступающего пульпозного ядра, что позволяет устранить сдавливание нервного корешка.

Нужна профилактика

Не всегда возможно предотвратить появление межпозвоночной грыжи, но снять риск всё-таки возможно при соблюдении некоторых правил.

♦ При поднятии тяжестей не сгибайтесь в талии, держите спину прямой и слегка присядьте, чтобы основная нагрузка была на ноги.

♦ Думайте о правильной осанке, когда ходите, сидите, стоите или спите. Например, держите плечи чуть заведёнными назад, живот втянутым, поясницу – плоской. Сидите, поставив ноги на подставку, спите на жёстком матрасе – на боку или на спине, но не на животе.

♦ Выполняйте упражнения на вытягивание позвоночника, если вынуждены долго находиться в сидячем положении.

♦ Не носите обувь на высоком каблуке.